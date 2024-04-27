Один из этажей административного здания аэропорта Внуково эвакуирован из-за угрозы взрыва, сообщили ТАСС сообщили в правоохранительных органах. По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», аэропорт работает в штатном режиме.

UPD: в пресс-службе Внуково позже сообщили RTVI, что информация об эвакуации аэропорта Внуково из-за угрозы взрыва не является достоверной.

«Один этаж административного здания эвакуирован, идет проверка», — сказал собеседник ТАСС.

Официального комментария от пресс-службы аэропорта пока не было.

Источник «Известий» отметил, что эвакуация проводится в грузовом комплексе Внуково после анонимного звонка о заложенной бомбе.

По данным «Осторожно, Москва», аэропорт ранее заявлял об усилении мер безопасности и необходимости прибывать в аэропорт заранее. В частности, пассажирам международных рейсов рекомендовали приезжать в аэропорт за четыре часа до вылета.

В ноябре 2022 года «Ъ» писал, что в связи с введением режима повышенной готовности в российских Центральном и Южном федеральных округах Росавиация попросила авиаперевозчиков и аэропорты каждый день в шесть утра отчитываться о ситуации с безопасностью. Так, во Внуково тогда рассказали о тренировке по эвакуации пассажиров и персонала из терминала А «при угрозе пожара, совершения диверсий и террористических актов».

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