Сообщения об эвакуации аэропорта Внуково из-за угрозы взрыва не являются достоверными, он работает штатно. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе Внуково.

«Информация об эвакуации из-за угрозы взрыва не является достоверной. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Об эвакуации во Внуково ранее сообщили источники ТАСС, «Известий» и «Осторожно, Москва». По данным «Осторожно, Москва», аэропорт ранее заявлял об усилении мер безопасности и необходимости прибывать в аэропорт заранее. В частности, пассажирам международных рейсов рекомендовали приезжать в аэропорт за четыре часа до вылета.

Собеседник «Известий», в свою очередь, завил, что эвакуация проводится в грузовом комплексе Внуково после анонимного звонка о заложенной бомбе.