Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что обладает «полезной информацией» о теракте в «Крокус Сити Холле», и министр обороны страны Себастьян Лекорню был готов поделиться ей в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, передает телеканал France 24. Однако, как отметил французский лидер, российская сторона в ответ «смехотворно» допустила возможную причастность западных стран к нападению.

Во время церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем Эмманюэль Макрон прокомментировал телефонные переговоры министров обороны России и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню, состоявшиеся днем ранее — 3 апреля. Французский лидер заявил, что разговор был вызван именно желанием Парижа поделиться некой информацией о теракте, появившейся в распоряжении французских спецслужб.

Но, по мнению Макрона, заявления Шойгу звучали «преувеличенно и угрожающе, и в этом нет ничего нового», передает телеканал. Президент Франции также отметил, что предположения о причастности Киева и тем более Парижа к теракту в российском концертном зале «не соответствуют действительности и являются бессмысленными».

«Другими словами, это смешно. <…> Но это манипуляция информацией, которая сегодня является частью военного арсенала России», — приводит слова Макрона France 24.

Переговоры министров обороны двух стран состоялись после двухлетнего перерыва. По итогам разговора газета Le Monde написала, что Лекорню указал Шойгу на отсутствие у Парижа данных, которые позволяли бы установить связь Украины с терактом в «Крокусе». В связи с этим глава Минобороны Франции призвал Москву перестать использовать тему вооруженного нападения на концертный зал для обвинений против Киева.

Российское Минобороны в ответном сообщении отмечало «настойчивые попытки» Парижа убедить Москву в непричастности Киева к теракту в «Крокусе». В ответ на это Шойгу заявил, что «киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов», и что у российских спецслужб «имеются сведения об украинском следе» в организации нападения.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*, однако власти России не исключают «украинский след». В Киеве обвинения в свой адрес уже неоднократно отрицали.

*запрещенная в России и признанная экстремисткой террористическая организация