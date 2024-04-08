«Первый канал» и «Россия 1» показали в эфире своих новостных передач кадры допроса четверых обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Следствие считает их непосредственными исполнителями атаки. На опубликованных кадрах все четверо обвиняемых говорят, что их действиями руководил некий Сайфулло. В свою очередь, ФСБ утверждает, что для террористов на стороне Украины был разминирован участок границы.

Новые данные ФСБ

На вопрос о том, какие планы были у группы нападавших после вооруженного нападения на «Крокус», один из обвиняемых Далерджон Мирзоев отвечает: «В сторону Киева».

В сюжете Первого канала утверждается, что все четверо обвиняемых на вопрос о том, кто давал указания по совершению теракта, назвали одно и то же имя — Сайфулло. По словам обвиняемых, этот человек занимался вербовкой, снабдил исполнителей оружием, определил объект нападения и предоставил направление отхода. ФСБ устанавливает личность Сайфулло и «заказчика в широком смысле», отмечается в сюжете Первого канала.

Еще один обвиняемый Мухаммадсобир Файзов говорит на видео, что каждому из группы обещали выплатить по 1 млн рублей после пересечения границы с Украиной.

С украинской стороны для террористов готовили два «коридора», позволяющих перейти границу, утверждает Первый канал со ссылкой на данные ФСБ. В сюжете говорится, что российские спецслужбы зафиксировали активность военных на Украине по разминированию вблизи приграничных поселков Чуйковка и Сопыч Сумской области. Соответствующие действия военнослужащие ВСУ и офицеры украинских спецподразделений производили во время движения обвиняемых по трассе М-3 «Украина», указывает «Россия 1».

«Места эти глухие, густой лес, от ближайших населенных пунктов в России до границы не больше четырех километров. Здесь террористы должны были сжечь автомобили и идти пешком по командам всё того же Сайфулло», — приводит Первый канал данные ФСБ.

Машина с обвиняемыми, отметил телеканал, ехала со скоростью под 170 км/ч. Их задержали вблизи поселка Коммуна Брянской области, когда до российско-украинской границы оставался 141 км.

Первый канал на основе полученных ФСБ данных сделал вывод о «непосредственном участии украинской стороны» в подготовке теракта в «Крокусе».

Что сказали обвиняемые в теракте во время допроса

Далерджон Мирзоев:

«Сайфулло говорит: «Звони. Потом я буду говорить, что делать»».

Саидакрами Рачабализода:

«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там один миллион рублей дадут <…> Сайфулло говорит: «Звони. Потом я буду говорить, что делать»».

Мухаммадсобир Файзов:

«Поехали в Киев, где должны были ждать деньги — по одному миллиону рублей. <…> Каждый понимал, что перейти границу будет тяжело. Сайфулло сказал, что там нас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать в Киев».

Шамсидин Фаридуни:

«Он нам сказал: «Уезжайте в сторону Киева и, когда доберетесь до границы, недалеко от границы бросайте свою машину и наберите меня. Я вам дальше помогу»».

Издание «Агентство»* отметило, что на обнародованных ФСБ кадрах допроса все четверо обвиняемых дают показания на русском, тогда как сразу после задержания двое из них — Мирзоев и Файзов — говорили только через переводчика.

Версия об «украинском следе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу, а также разлили в концертном зале бензин и подожгли. По последним данным, в результате атаки погибли 144 человека, более 550 пострадали.

По уголовному делу о теракте арестованы 11 человек. Четверых из них — граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — следствие считает непосредственными исполнителями. Семеро фигурантов — Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы, Алишер Касимов, Назримада Лутфуллои, Якубджони Юсуфзоды и Мухаммад Зоир Шарипзода — подозреваются в пособничестве.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя группировка «Исламское государство»**. Страны Запада утверждают, что атаку совершил действующий в Афганистане филиал ИГ** — группировка «Вилаят Хорасан»**.

В Следственном комитете (СК) утверждают, что у следствия есть доказательства связи между нападением на «Крокус Сити Холл» и «украинскими националистами» — в частности, сведения о получении обвиняемыми денежных переводов с Украины. Как сообщало ведомство, обвиняемые в совершении теракта рассказали, что их действия через Telegram координировал некий мужчина, а после теракта преступникам якобы надо было прибыть в Киев за «вознаграждением».

Президент России Владимир Путин заявлял, что при попытке скрыться исполнители теракта в «Крокусе» двигались в сторону Украины. По словам главы государства, «для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода государственной границы».

Через три дня после теракта, 25 марта, Путин заявил, что вооруженное нападение на «Крокус Сити Холле» было совершено «руками радикальных исламистов», и допустил причастность Украины к теракту. Позже президент высказал мнение, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. Украинские власти и страны Запада отвергают утверждения о причастности Киева к атаке.

Директор ФСБ Александр Бортников говорил, что вооруженное нападение на «Крокус» было организовано при участии США, Великобритании и Украины с целью «раскачать ситуацию, создать панику в обществе» в России.

Американские СМИ писали, что разведка США более чем за две недели до теракта в «Крокусе» передала России данные о том, что концертный зал в Подмосковье может стать потенциальной целью террористов. Российская сторона настаивает на том, что эта информация носила неконкретный характер. Иран предупреждал Россию о возможности крупной «террористической операции» незадолго до нападения на «Крокус», но не уточнял место потенциальной атаки, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

**запрещенная в России террористическая организация