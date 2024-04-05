Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Как отмечается в сообщении, арестованный — уроженец Таджикистана Мухаммад Зоир Шарипзода. Ему предъявлено обвинение в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

«Судом избрана мера пресечения сроком на 1 месяц 18 суток, то есть до 22 мая 2024 года.», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

По информации «Медиазоны»*, в WhatsApp-чате суда не было оповещений для журналистов о том, что в суд поступили материалы об аресте, хотя это стандартная практика.

23 марта глава ФСБ Александр Бортников говорил о задержании 11 подозреваемых, в том числе четырех непосредственных исполнителей.

* внесена Минюстом в реестр иностранных агентов