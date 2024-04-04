Стены зрительного зала «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать быстрому распространению пожара во время теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала “Крокус Сити Холла” были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что отделочные материалы стен также высокотоксичны и выделяют при горении много ядовитого дыма.

О том, что стены «Крокуса» были отделаны материалами, выделяющими токсичный дым, в конце марта писало издание «Агентство»* со ссылкой на данные компании НААТ, которая их поставляла. Речь идет о шпонированных панелях из ДСП с противопожарной пропиткой.

В документации компании этот материал назван «трудногорючим» и указан его класс пожарной безопасности — Г1, В2, Д3, Т3. Это означает, что панели трудно воспламеняются, но при горении выделяют много дыма и токсичных веществ.

По стандартам пожарной безопасности, принятым в России в 2017 году для театральных и концертных залов, такие панели использовать нельзя. Однако при реконструкции в 2022 году панели на стенах не менялись, считает «Агентство»*, основываясь на фотографиях компании-подрядчика ТАМ.

Издание также изучило фотографии из «Крокуса» и предположило, что кресла в зале могли быть на деревянной основе с тканевой обивкой и «значительным количеством» наполнителя. Их поставляла та же компания ТАМ. «Агентство»* не нашло информацию о том, насколько кресла соответствовали требованиям пожарной безопасности.

Иски потерпевших к владельцам «Крокуса» из-за пожара

2 апреля группа потерпевших подала в Следственный комитет заявление с требованием возбудить против владельцев «Крокуса» уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В заявлении говорится, что занавес сцены и кресла загорелись за несколько секунд после того, как террористы подожгли зал, а противопожарная водяная завеса и система дымоудаления были в «нерабочем состоянии». По мнению потерпевших, это может говорить о том, что владельцы «Крокуса» могли «не в должной мере» заниматься противопожарной защитой.

4 апреля защита потерпевших подала в СК новое заявление от имени 19 родственников погибших и пострадавших, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов. По его словам, в документе «изложены дополнительные аргументы виновности» владельцев «Крокуса» в оказании небезопасных услуг.

Трунов в частности заявил, что отделочные материалы стен зрительного зала «Крокуса» могли способствовать быстрому развитию пожара. Нормы МЧС запрещают использовать подобные материалы в таких помещениях, добавил адвокат. Он сослался на приказ МЧС, согласно которому противопожарный занавес в залах на более чем 800 мест должен быть сделан из материала, способного противостоять воздействию огня более часа. Теплоизоляция занавеса должна быть из негорючих материалов.

Вся эта информация подлежит проверке для решения вопроса о наличии состава преступления и возбуждения уголовного дела против владельцев «Крокус Сити Холла», заявил Трунов.

Что говорили о системе пожаротушения в «Крокусе» Агаларовы и эксперты

После теракта владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов заявил, что в концертном зале «сгорело абсолютно все». При этом, по его словам, противопожарные системы «сработали очень хорошо, в штатном режиме». О том, что огнезащита в «Крокусе» «сработала максимально», также заявил президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов заявил в интервью «Комсомольской правде», что не заметил на видео очевидцев из «Крокуса» работающей спринклерной системы (она должна распылять жидкий огнетушащий состав и воду при срабатывании системы пожаротушения).

Кузнецов добавил, что не слышал ни в одном ролике речевого оповещения о пожаре, «хотя стандартное звуковое давление такой системы должно составлять 75 децибел — это достаточно громко».

Эксперт также указал, что «достаточно шумно» работает система дымоудаления, но и этого звука на видео не было. Кузнецов предположил, что в здании использовали «естественное дымоудаление через открывающиеся фрамуги» ― в этом случае «никакого звука не могло быть».

Руководитель компании интегрированных систем безопасности «Альфа-плюс» Сергей Победоносцев в разговоре с The Moscow Times* отметил, что система пожаротушения концертного зала не предназначена для тушения направленного поджога.

«Это как пытаться костер затушить чайными ложками. Система могла сработать, вода пойти, но это все нельзя потушить обычной водой», — пояснил Победоносцев.

Он также предположил, что в отделке зала могли быть использованы горючие материалы.

Глава МЧС России Александр Куренков объяснял, что противопожарная система «Крокуса» не смогла справиться с пожаром из-за его большой площади. Руководитель СК Александр Бастрыкин поручил проверить состояние противопожарной безопасности в здании. Ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» допросили, подробности не приводились.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди открыли стрельбу и подожгли зрительный зал. В пресс-релизе Следственного комитета на следующий день после теракта говорилось, что террористы «применяли легковоспламеняющуюся жидкость».

По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, более 550 пострадали. В СК отмечали, что причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала на совещании с президентом Владимиром Путиным, что у пострадавших «преобладают огнестрельные ранения, сочетанные и комбинированные повреждения, отравления продуктами горения».

* признаны Минюстом России иноагентами