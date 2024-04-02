Потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подали в Следственный комитет России заявление с требованием возбудить против владельцев площадки уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.

Заявление в адрес председателя СК Александра Бастрыкина подано 2 апреля от имени 11 потерпевших. В их числе Иван Поморин — глава съемочной группы, которая должна была снимать концерт группы «Пикник» в «Крокусе», а также родственники погибших и пострадавших при теракте.

В документе говорится, что со времени открытия концертного зала в 2009 году нормы безопасности существенно изменились, однако владельцы «Крокуса» могли не в должной мере заниматься противопожарной защитой.

В частности отмечается, что занавес сцены загорелся «в течение нескольких секунд после начала пожара», что, по мнению защиты, может свидетельствовать о нарушении противопожарных норм. Занавес должен быть изготовлен из огнеустойчивого полотна с покрытием из специального состава.

Как утверждается в заявлении, за несколько секунд загорелись и кресла, хотя они «должны быть изготовлены из огнестойких материалов». Кроме того, заявители пожаловались, что противопожарная водяная завеса и система дымоудаления в «Крокусе» были в «нерабочем состоянии».

Трунов добавил со ссылкой на показания свидетелей, что большинство эвакуационных выходов в момент теракта и эвакуации людей были закрыты. По словам адвоката, «имеются основания полагать, что <…> были допущены грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые находятся в непосредственной причинной связи с наступившими тяжкими последствиями».

Что известно о работе системы пожаротушения в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и устроили стрельбу, а также разлили в концертном зале бензин и подожгли. По последним данным, в результате атаки погибли 144 человека, более 550 пострадали.

После теракта владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов сообщил РБК, что в концертном зале «сгорело абсолютно все». При этом, по его словам, все противопожарные системы находились в исправном состоянии и «поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти».

«Сработало абсолютно все: спринклерная система, роботы-рукава и система оповещения. Нас даже в 4 утра попросили ее выключить, потому что она работала уже в сгоревшем здании. Все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме», — заявил Агаларов.

Сын бизнесмена, президент Agalarov Development Эмин Агаларов в свою очередь заявил, что огнезащита в «Крокусе» «сработала максимально», отметив, что некоторые помещения «вообще не повреждены огнем». По его словам, площадку не приняли бы в эксплуатацию, если бы в конструкции зала не использовались огнестойкие материалы.

Агаларов также утверждает, что эвакуационные выходы в «Крокусе» работали в штатном режиме, что позволило спастись примерно 6 тыс. человек. Закрытыми, по его словам, оставались не пожарные выходы, которых в здании было «достаточное количество», а только служебные помещения ― гримерки, студии звукозаписи, склады оборудования.

Глава СК Александр Бастрыкин после теракта сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что возможность нарушения требований безопасности и системы пожаротушения в «Крокус Сити Холл» проверяется.

Пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системой концертного зала направлены для исследования и извлечения информации о режиме работы в момент теракта. Также изучается содержимое сервера противопожарной системы, назначена пожарно-техническая экспертиза, отчитался Бастрыкин.

Глава СК поручил проверить состояние противопожарной безопасности в «Крокусе», проанализировать работоспособность систем противопожарной защиты, а также выяснить, были ли открыты двери запасных выходов в момент теракта.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщал, что автоматическая система пожарной сигнализации в «Крокус Сити Холле» сработала штатно, но не смогла справиться с огнем из-за большой площади пожара. Он был полностью потушен только к вечеру 25 марта.

В конце марта ТАСС сообщил со ссылкой на источник о допросе ответственного за пожарную безопасность «Крокуса». Допрос был связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, другие подробности не приводились.

По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», по делу были допрошены сотрудники МЧС, осуществляющие пожарный надзор в «Крокус Сити Холле». Канал утверждает, что «по-настоящему тщательно» здание проверяли якобы только в 2014 году, и тогда было выявлено «240 нарушений, 24 из которых по концертному залу». Вплоть до 2022 года сотрудники пожарного надзора «занимались контролем за устранением этих самых нарушений», пишет канал.

По данным ТАСС, следователи изъяли в подразделениях подмосковного главка МЧС документы, связанные с проверками противопожарного состояния «Крокуса». Согласно единому реестру, последняя проверка в здании проводилась в 2019 году.

В 2020-м вступил в действие мораторий на проверки объектов, за исключением относящихся к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска. «Крокус» относится к объектам категории значительного риска, где проверки могут проходить раз в четыре года.