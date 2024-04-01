Следователи изъяли в подразделениях подмосковного главка МЧС документы, которые связаны с проведением проверок противопожарного состояния «Крокус Сити Холла». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, сейчас анализируются данные о том, проводились ли проверки, выявлялись ли нарушения и как контролировалось их устранение.

«Крокус Сити Холл» относится к объектам категории значительного риска, где проверки могут осуществляться раз в четыре года. В едином реестре проверок зафиксировано, что последняя там осуществлялась в 2019 году, так как в 2020 году в действие вступил мораторий на проверки объектов, за исключением относящихся к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска.

Как отмечает ТАСС, в июне 2023-го в «Крокусе» проводился обязательный профилактический визит, во время которого может быть выдано предписание об устранении нарушений. В конце 2023 года в «Крокус Сити Холле» также проходил инспекционный визит. Как поясняет ТАСС, такой визит также проходит один день и не дает возможности проводить, например, технические экспертизы. При этом инспектор имеет право выйти на внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.

В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта произошел теракт. В здание ворвались вооруженные люди, которые открыли стрельбу и подожгли помещение, после чего скрылись. По последним данным МЧС, число погибших в результате теракта возросло до 144, количество пострадавших превысило 550. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*, однако власти России не исключают «украинский след». В Киеве обвинения в свой адрес уже неоднократно отрицали.

24 марта глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, а также были ли открыты двери запасных выходов.

Позже сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов заявил, что эвакуационные выходы в «Крокус Сити Холле» работали в штатном режиме после теракта, но, спасаясь, люди натыкались на запертые двери для персонала. По его словам, здание имеет достаточное количество пожарных выходов.

«И там, где двери были закрыты, это не пожарные выходы — это служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримерок, очень много студий звукозаписи, складов, оборудования.., многие технические коридоры ведут обратно в фойе», — пояснил он.

* запрещенная в России террористическая организация