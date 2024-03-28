Эвакуационные выходы в «Крокус Сити Холле» работали в штатном режиме после теракта, но, спасаясь, люди натыкались на запертые двери для персонала. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов.

Агаларов подчеркнул, что «Крокус Сити Холл» имеет достаточное количество пожарных выходов.

«И там, где двери были закрыты, это не пожарные выходы — это служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримерок, очень много студий звукозаписи, складов, оборудования.., многие технические коридоры ведут обратно в фойе», — пояснил он.

По словам Агаларова, люди не хотели бежать обратно в фойе, потому что понимали, что там тоже стреляют, соответственно они искали альтернативные пути выхода и натыкались на железные двери, «которые по пожарным нормам железные, закрыты, так как туда допускали только персонал в свое время, по карточкам».

«Люди в этом ужасе и страхе искали любые пути выхода», — сказал бизнесмен.

Агаларов также отметил, что есть видео, где террористы еще стреляют, но зал практически пустой. «Это говорит о том, что примерно шесть тысяч человек покинуло здание… Большинство гостей «Крокус Сити Холла» успели его покинуть», — добавил он.

Что касается восстановления «Крокуса», то, по словам Агаларова, окончательного решения пока нет. Владельцы намерены ориентироваться на мнение президента России Владимира Путина, губернатора Московской области и общественности.

На вопрос о том, к какому мнению склоняется сам бизнесмен, он ответил, что выступает «за созидание, за восстановление» зала.