Информация о смерти кого-либо из участников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» не соответствуют действительности, заявил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
«Поступает много звонков насчет подозреваемых и обвиняемых в совершении террористического акта 22 марта 2024 года. На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях», — сказал он.
Мельников отметил, что члены комиссии посетят обвиняемых в плановом режиме и будут действовать, «как и всегда согласно Кодексу этики членов ОНК, как правозащитники».
В соцсетях ранее появились данные, что двое из фигурантов дела о терроризме якобы умерли в СИЗО.
Член СПЧ Ева Меркачева накануне рассказала РИА Новости, что четверо обвиняемых в совершении теракта находятся в московском СИЗО «Лефортово». По ее словам, фигурантов дела уже посещали адвокаты. В настоящее время обвиняемые находятся в одиночных камерах и проходят карантин.
- Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. В здание концертного зала ворвались вооруженные люди, которые открыли стрельбу и подожгли помещение, после чего скрылись. По последним данным, число погибших составляет не менее 140 человек, пострадавших — 360, в числе которых 11 детей.
- Следственный комитет (СК) получил 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По данным ведомства, уже опознано 84 тела, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.
- Как сообщала ФСБ, всего в рамках дела о теракте в «Крокусе» были задержаны 11 человек. Арестованы на сегодняшний день восемь фигурантов — четверо предполагаемых исполнителей и столько же подозреваемых в пособничестве.