Информация о смерти кого-либо из участников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» не соответствуют действительности, заявил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Поступает много звонков насчет подозреваемых и обвиняемых в совершении террористического акта 22 марта 2024 года. На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях», — сказал он.

Мельников отметил, что члены комиссии посетят обвиняемых в плановом режиме и будут действовать, «как и всегда согласно Кодексу этики членов ОНК, как правозащитники».

В соцсетях ранее появились данные, что двое из фигурантов дела о терроризме якобы умерли в СИЗО.

Член СПЧ Ева Меркачева накануне рассказала РИА Новости, что четверо обвиняемых в совершении теракта находятся в московском СИЗО «Лефортово». По ее словам, фигурантов дела уже посещали адвокаты. В настоящее время обвиняемые находятся в одиночных камерах и проходят карантин.