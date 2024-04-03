На протяжении многих лет МВД ежемесячно публиковала у себя на сайте статистические сведения о миграционной ситуации в стране: количестве иностранцев, получивших российское гражданство, объеме выданных разрешений на временное проживание, видов на жительство и разрешений на работу. Более эти данные не доступны в разделе миграционной статистики на сайте МВД, обратил внимание RTVI.

Данные о том, как выглядела миграционная статистика за прошлые годы, сохранились в Internet Archive — они по-прежнему доступны по ссылке, однако с сайта МВД все эти сведения удалены. В частности, благодаря именно этой статистике RTVI ранее обнаружил, что за первое полугодие 2023 года в России рекордно выросло число получателей внутренних паспортов за счет жителей присоединенных территорий.

Скриншот того, как ранее выглядел раздел с миграционной статистикой на сайте МВД

Сейчас в разделе миграционной статистики доступно всего два релиза. Первый, датированный декабрем 2023 года, называется «аналитическая справка о результатах деятельности подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД за январь-октябрь 2023 года». Второй, от февраля 2024-го, также рассказывает о результатах деятельности тех же подразделений за январь-декабрь 2023 года.

Когда конкретно исчезли данные с сайта МВД — неизвестно, еще несколько месяцев назад корреспондент RTVI видел их на сайте министерства. Сведения могли быть удалены вскоре после теракта в концертном зале Crocus City Hall, в котором обвиняют несколько граждан Таджикистана, так как это происшествие вызвало всплеск ксенофобии в обществе и большую дискуссию о необходимости введения виз для граждан Центральной Азии.

2 апреля, в ходе выступления на коллегии МВД, президент России Владимир Путин заявил, что “недопустимо использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии”, а также подчеркнул, что необходимо “глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике”.

Данные могли убрать буквально в любое время, полагает гендиректор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. «Российские госорганы за прошедшие два года убрали многие общедоступные сведения, включая статистику, ведомственные данные, реестры и многое другое. В основном, по причине наличия журналистов-расследователей, использующих эти данные. А также по причине того, что российские компании и госорганы пытаются уклоняться от санкций», — сказал он.

Отвечая на вопрос, каковы шансы на то, что данные вновь станут доступны, Бегтин сказал, что тут прогнозировать сложно.

«Возможна ситуация, когда данные в открытый доступ не вернутся. Текущая ситуация такова, что госорганы продолжают закрывать данные на регулярной основе и отсутствуют механизмы общественного контроля, которые бы этому воспрепятствовали», — сказал он.

RTVI обратился за комментариями в МВД, но на момент публикации не получил ответа.