Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» — о халатности (ст. 293 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, фигурантами этого дела являются два человека — начальник пожарной команды «Крокуса» и ответственный за пожарную безопасность в концертном зале. Оба они находятся под подпиской о невыезде, уточнил представитель правоохранительных органов.

Дело о халатности было возбуждено в связи с подозрениями в том, что в «Крокус Сити Холле» могли быть нарушены требования пожарной безопасности, и эти нарушения повлияли на то, как развивались события после поджога здания террористами.

Следствие не комментировало информацию о новом уголовном деле по событиям в «Крокусе», уточняет ТАСС.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал агентству, что стены зрительного зала были отделаны небезопасными материалами, которые могли способствовать быстрому распространению огня при пожаре.

Небезопасные материалы

Еще в конце марта о том же писало издание «Агентство»*. В его сообщении приводились данные компании НААТ, которая поставляла шпонированные панели из ДСП с противопожарной пропиткой для облицовки стен зала в «Крокусе». В документах поставщика было указано, что эти панели являются «трудногорючими» и соответствуют классу пожарной безопасности Г1, В2, Д3, Т3. Это означает, что панели трудно воспламеняются, но при горении выделяют много дыма и токсичных веществ.

Принятые в 2017 году российские стандарты пожарной безопасности для театральных и концертных залов запрещают использовать такие панели. Тем не менее, указывало «Агентство»* со ссылкой на фотографии подрядчика ТАМ, в 2022 году при реконструкции зала «Крокуса» облицовка стен не менялась.

Иски потерпевших

2 апреля группа потерпевших подала в СКР заявление с требованием возбудить в отношении владельцев «Крокуса» уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Заявители утверждали, что занавес сцены и кресла загорелись за несколько секунд после поджога, а противопожарная водяная завеса и система дымоудаления находились в «нерабочем состоянии».

4 апреля защита потерпевших подала в Следком от имени 19 родственников погибших и пострадавших новое заявление с «дополнительными аргументами виновности» владельцев «Крокуса» в оказании небезопасных услуг, сообщил адвокат Игорь Трунов.

По его словам, во втором заявлении говорилось, что стены зрительного зала «Крокуса» были отделаны небезопасными материалами, которые могли способствовать быстрому развитию пожара. Адвокат цитировал приказ МЧС о том, что противопожарный занавес в залах вместимостью более 800 человек должен быть сделан из материала, способного противостоять воздействию огня более часа, с теплоизоляцией из негорючих материалов.

Кто и что говорил о пожаре в «Крокусе»

Глава МЧС России Александр Куренков объяснял, что противопожарная система «Крокуса» не смогла справиться с пожаром из-за его большой площади.

Руководитель СК Александр Бастрыкин поручил проверить состояние противопожарной безопасности в здании. Ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» допрашивали, но подробности тогда не приводились.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов рассказал, что в концертном зале «сгорело абсолютно все». Однако, по его словам, противопожарные системы «сработали очень хорошо, в штатном режиме». О том, что огнезащита в «Крокусе» «сработала максимально», также заявил президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов заявил в интервью «Комсомольской правде», что не заметил на видео очевидцев из «Крокуса» работающей спринклерной системы (она должна распылять жидкий огнетушащий состав и воду при срабатывании системы пожаротушения). Он также обратил внимание на то, что ни на одном из роликов с места происшествия не слышны речевые оповещения о пожаре, хотя «стандартное звуковое давление такой системы должно составлять 75 децибел — это достаточно громко». Не услышал эксперт и шума от работы системы дымоудаления.

Глава компании интегрированных систем безопасности «Альфа-плюс» Сергей Победоносцев в разговоре с The Moscow Times* поделился выводом о том, что система пожаротушения концертного зала «Крокуса» не была предназначена для тушения направленного поджога, и ее работа напоминала попытку «костер затушить чайными ложками».

* Издание внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов