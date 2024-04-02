Певец, бизнесмен и сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин дал первое интервью после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. В разговоре с Forbes Эмин ответил на вопросы про эвакуационные выходы и запертые двери в здании концертного зала, про «фейки» о пожарной сигнализации и охрану территории, а также про свой временный отъезд из России. RTVI выбрал главное из интервью Агаларова.

О первых действиях руководства «Крокуса»

Мне позвонил один из сотрудников, сказал, что в «Крокусе» стрельба. Я был на Кутузовском [проспекте] у себя в офисе, сел в машину, поехал на место трагедии, прибыл спустя 40-45 минут после первых выстрелов. Это была, конечно, ужасная картина, на улице погибшие, простреленный террористами проем.

Роман Грачев — руководитель зала — уже был на месте. В холл попасть не могли, все было в огне. Мы оббежали здание, зашли через эвакуационные коридоры, через которые в том числе покидали здание пострадавшие. Поднялись на четвертый этаж, нашли металлическую дверь, за которой находились сервера, выломали ее. Отрубили кабеля, вытащили сервера, передали их правоохранителям. Отец тоже уже был с нами.

Об охране концертного зала и отсутствии полицейских

Мы приехали не раньше правоохранителей. Кто-то из них уже был на территории, кто-то подъезжал. Все были в определенной растерянности, поскольку не знали, были еще террористы в здании или нет. Здание еще не было оцеплено.

Прямо на территории «Крокуса» есть отделение полиции. Даже если бы полиция находилась где-нибудь в непосредственной близости к фойе или залу, вы же видели эти кадры, идут четыре подготовленных человека с автоматами, стреляют в разные стороны. Я не думаю, что даже полиция могла оказать какое-то сопротивление. Никто к этому не может быть готов.

Бывает, что власти готовятся к какой-то атаке и могут отправить туда ОМОН или перекрыть какие-то входы, выходы, паркинги. У нас такое бывает, если поступает какой-то звонок, что ожидается какая-то потенциальная террористическая атака, тогда закрывают подземные паркинги, чтобы туда не могла проехать машина. Это не наше решение. Мы бизнесмены не подготовлены к аналитике террористических акций и действуем в рамках закона: по линии противопожарных систем, охраны.

Об эвакуационных выходах и «фейках» о них

Важная ремарка: входы, через которые люди заходят в здание «Крокус Сити Холла» — они же в том числе являются и эвакуационными. Поскольку террористы открыли огонь и осуществили поджог именно в зоне этих входов, то у людей не было возможности ими воспользоваться. Если вы видели на кадрах, многие покидали «Крокус» через сцену, там есть один эвакуационный выход на улицу, а его продолжение ведет обратно в фойе.

Люди, естественно, понимая, что они попадают опять на место, где находятся террористы, бежали в противоположную сторону, где много технических помещений. Поэтому идет много «фейков», что люди не могли найти выход, что железные двери были закрыты. В ужасном шоке и страхе они, к сожалению, попали в технические помещения, которые предусмотрены только для персонала с карточками, и двери, ведущие фактически в никуда — в студии, склады, звукозаписывающие технические помещения.

Что в здании были закрыты эвакуационные выходы, что невозможно было выбраться — это все «фейк» и ложь. Но была нарушена система эвакуации, потому что это теракт, люди принимали в большинстве случаев правильное решение, куда им бежать, как искать выход. Но в некоторых случаях, к сожалению, они попадали уже в отсечение огня, и там уже ничего невозможно было сделать.

По предварительным данным, примерно шесть тысяч человек успели покинуть здание за 15 минут. Это говорит о том, что эвакуационные выходы сработали, и эти люди спаслись. Это практически 98% людей, которые находились в зале.

О пожаре и пожарной сигнализации в «Крокусе»

Если бы это был обычный пожар без поджога какими-то горючими жидкостями, то, я предполагаю, спаслись бы все. В такой форс-мажорной ситуации, где и стреляют, и поджигают, люди говорят, мол, почему у вас не сработала система пожаротушения. Не заточены пожарные системы на поджоги с горючими смесями, это невозможно потушить. В мире бы не было пожаров, если бы система могла бы потушить теракт с поджогом.

Никто не знал террористы еще в здании или нет. Пожарные даже зайти в здание в этот момент не могли. Сколько было террористов? Никто тогда не знал. Это сейчас мы смотрим назад и знаем, что их было всего четверо, они ушли. Но может быть, их было больше, я не знаю, следствие покажет.

МЧС тоже подтвердило, что все пожарные, противопожарные службы сработали в штатном режиме. Само здание устояло. Сгорел непосредственно концертный зал, где сидели зрители. Большинство технических помещений вокруг сохранилось. Подземная парковка вообще не пострадала. Нижнее фойе и музей Муслима Магомаева также не пострадали.

Об оснащении камерами видеонаблюдения

В «Крокусе» огромное количество камер. Тот сервер, который нам удалось спасти, на нем и хранится вся информация. В здании было установлено оборудование нового поколения, на этом не экономили. Также камеры установлены и на столбах на улице возле «Крокуса». У камер высокое разрешение и зум, чтобы можно было рассмотреть номер машины, например.

О проверках «Крокус Сити Холла» и его вводе в эксплуатацию

Зал профункционировал 15 лет, принимал более 4000 концертов, официальных мероприятий. Зал посещали и президенты, и все российское и не только правительство. Соответственно, зал постоянно проверяют. Этот зал находился под присмотром всегда. Это не то, что мы его сдали в эксплуатацию в 2009 году и про него все забыли: постоянные внеплановые пожарные проверки, акты — это все задокументировано.

На всех наших объектах проходят как плановые, так и внеплановые пожарные инспекции, которые могут прийти в любой момент, сделать общий обход, проверить все, что хотят, и дать предписание, что и где не так. На их устранение тоже дается время. Потом заново принимается акт о том, что ты устранил недочеты. Эту процедуру мы проходили много раз в год. Поэтому бред и глупость говорить, что у нас не было системы пожарной сигнализации. Мало того, в здании, в которое приходят первые лица государства, поверьте мне — там не может что-то не работать. Эти пространства проверяют с ног до головы. Говорить о том, что Агаларовы как владельцы халатно относились к этому объекту — как минимум не справедливо.

Люди писали, что здание плохо спроектировано, неправильно построено. Это первая реакция людей, которые не разбираются. Но здание горело шесть часов, и там обвалилась только крыша. Само же здание стоит, оно сохранилось, и об этом никто не говорит. Считаю, что преждевременно нас в чем-то обвинять. Кроме того, «Крокус» проходил ежегодный плановый ремонт. Это действительно был комфортный и продвинутый зал. Шоу-бизнес потерял лучший зал.

О будущем «Крокус Сити Холла»

Будет ли восстановлен концертный зал или нет — я думаю, что преждевременно делать какие-то планы или выводы. Посмотрим, что будет дальше, получим видение от государства, от людей в нашем государстве, и решение будет принимать отец. Пока я думаю, что он об этом даже не думает.

Суммы ущерба огромны, потому что пострадал и «Крокус Сити Холл», и прилегающее здание «Экспо», и 20-й зал (зал «Крокус Конгресс Холла». — Прим. RTVI). «Крокус» получил огромный удар. В сегодняшних реалиях три слова «Крокус. Агаларов. Теракт» — они теперь неделимы.

Об отъезде из России

Эмин Агаларов покинул Москву вскоре после теракта. В момент записи интервью он находился на берегу Каспийского моря, в пригороде Баку. По словам бизнесмена, он приехал туда по рабочим вопросам на время.

Здесь очень большой проект, это проект всей моей жизни, отчасти я отделился от «Крокуса», чтобы заниматься Sea Breeze. Я сюда летаю как минимум один или два раза в неделю. В России у меня остались фитнес-центры, какое-то количество ресторанов. Это небольшой бизнес, но я продолжаю его вести, у меня много сотрудников в Москве.

Я буду работать, потому что у меня здесь, в Sea Breeze, работают около пяти тысяч человек, в Москве — несколько тысяч человек. У меня есть какая-то зона ответственности как руководителя, владельца этих бизнесов — продолжать их развивать для того, чтобы они функционировали. Чтобы они обеспечивали тот оборот, который необходим для выплат заработного фонда и так далее.

Я уже год не являюсь сотрудником «Крокуса», сижу вообще в другом месте и занимаюсь другим бизнесом. Не являюсь и совладельцем. Но, естественно, это наш семейный бизнес, я не могу не быть рядом.