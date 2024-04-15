Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, запрещающий иностранцам работать в 35 сферах в течение 2024 года. Документ опубликован на портале правительства республики.

Речь в указе идет об иностранных гражданах, которые работают на основании патентов. В перечне указаны такие виды экономической деятельности, как растениеводство, животноводство, охота, рыболовство, добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов и напитков, сбор, обработка и утилизация отходов, розничная и оптовая торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами, а также транспортная, издательская, телевизионная, творческая, образовательная и культурная сферы, IT.

«Считаю, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимо. <…> Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России», — заявил Аксенов в своем телеграм-канале.

До 1 мая власти региона планируют подготовить законодательные инициативы об ужесточении мер и ответственности для иностранцев за нарушение порядка пребывания в России, добавил глава Крыма. По его словам, речь идет в том числе об уголовном наказании.

После теракта в «Крокус Сити Холле» и задержания четырех граждан Таджикистана по подозрению в совершении атаки Аксенов заявил о необходимости решать «давно назревшую и перезревшую» проблему миграционной политики «с учетом реалий военного времени».

По словам главы Крыма, «мутный миграционный поток» способствует созданию в России «замкнутых, сформированных по этническому признаку сообществ, нередко зараженных русофобией», которые «становятся питательной средой для экстремистской и террористической идеологии».

В конце марта МВД внесло в правительство законопроект, ужесточающий государственный контроль в сфере миграции. Согласно документу, срок временного пребывания иностранцев в России сократят до 90 дней в течение года (сейчас ― 90 дней в течение полугода).

Законопроект также предусматривает обязательную дактилоскопию и фотографирование всех иностранцев при въезде в Россию, создание «цифрового профиля», представляющий собой совокупность сведений об иностранцах в информационных системах.

Также предлагается ввести для иностранных граждан единый документ, который заменил бы «все выдаваемые сегодня миграционные документы, подтверждающие право проживания и работы в стране».

В начале апреля RTVI обратил внимание, что с сайта МВД пропали данные о миграционной статистике за прошлые годы. Речь идет о таких сведениях, как количество иностранцев, получивших российское гражданство, объем выданных разрешений на временное проживание, видов на жительство и разрешений на работу. Когда именно данные исчезли с сайта МВД, неизвестно. Предположительно это могло произойти вскоре после теракта в «Крокус Сити Холле».