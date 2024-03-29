Французская разведка рассматривает возможность отмены торжественной церемонии открытия Олимпийских игр, которые пройдут в Париже летом 2024 года, из-за террористической угрозы. Она, как считают спецслужбы республики, возросла после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

По данным радиостанции Europe1, 28 марта этот вопрос должны были обсуждать в штаб-квартире Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, внутренняя разведка) с участием министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена.

Предполагается, что контртеррористическая служба проинформировала главу МВД о статусе угрозы «возвращения массового терроризма с использованием боевого оружия или транспортных средств». DGSI опасается «спящих ячеек» из трех-четырех человек, которых могут «активировать» удаленно из «афганской зоны» для совершения «скоординированной атаки» в день открытия Олимпиады.

«Нынешний формат парада спортсменов на Сене создает слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть. Мы должны перейти к плану Б», — цитирует радиостанция источник в разведке.

Французские спецслужбы якобы зафиксировали за прошедшую неделю «большое скопление граждан стран Центральной Азии», за которыми они обычно следят. Речь идет о людях, приехавших из Туркменистана, Киргизии и Казахстана.

Согласно опросу CSA, каждый второй француз (52%) считает, что страна не готова принимать Олимпийские игры этим летом. Женщины настроены более пессимистично, чем мужчины: среди них ответ о неготовности к Олимпиаде дали 55%. Противоположной точки зрения чаще придерживались респонденты в возрасте 18-24 лет и старше 65 лет.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Затем с 28 августа по 8 сентября на тех же площадках состоятся Паралимпийские игры. По данным открытых источников, проведение обоих мероприятий обойдется Франции в 8,3 млрд евро.

Дополнительные меры безопасности принимаются и в преддверии пасхальных выходных, передает Europe1. Офис Дарманена разослал всем префектам инструкции, в которых говорится о повышенном уровне террористической угрозы на «объектах христианского культа».

Возле храмов будут дежурить жандармы, полицейские и военные. Приходские священники обязаны поддерживать с ними связь и уведомлять обо всех подозрительных людях и обстоятельствах. Эти меры будут действовать в Страстную пятницу и затем с вечера субботы до вечера воскресенья.

Дежурным предписано систематически проверять сумки и документы прихожан и прохожих, а также следить за припаркованными возле церквей транспортными средствами. В некоторых городах Франции мэры по указанию МВД распорядились заблокировать автомобильное движение в районах вокруг храмов.