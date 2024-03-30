В городе Тейково Ивановской области закрыли барбершоп Barbershop My Style, где работал один из предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» — 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Как сообщил портал 76.RU, двери барбершопа закрыты для посетителей, вывеску сняли.

Файзов — самый молодой из предполагаемых боевиков; на заседание суда его привезли в инвалидной коляске. По некоторым данным, именно Файзов во время теракта снимал видео «от первого лица», как террористы расстреливали людей.

По сообщению 76.RU, еще несколько месяцев назад Файзов «делал вид, что ведет обычный быт». По словам местных жителей, молодой человек жил не в Тейкове, а ездил туда из Иванова. Ни жены, ни детей у него нет. Продавцы из соседних с барбершопом павильонов рассказали, что Файзов работал в салоне почти с самого открытия — примерно с ноября 2023 года.

«После теракта [барбершопу] целая куча угроз стала поступать. В интернете все писали, угрожали и поджечь, и разбомбить. Жалко их, конечно, они-то [владельцы и сотрудники салона] при чем?» — сказал один из местных жителей.

Люди, которые контактировали с Файзовым, описывают его как «вежливого» и «приветливого». Он, по их словам, здоровался на ломаном русском, поскольку до конца не освоил язык.

«Он уволился примерно за месяц-полтора перед терактом. Это был первый барбер, который здесь стриг. Когда он уволился — появился второй. Обычный человек, никаких позывов не было, что он способен такое сделать», — рассказал изданию Максим, продавец из соседнего от барбершопа павильона.

По его словам, Файзов заходил к нему покупать зарядку для iPhone. Сам Максим периодически заходил в барбершоп на стрижку. «Один раз он заходил просто магазин посмотреть. Все, что говорил: “Здравствуйте, спасибо, до свидания”», — вспоминает мужчина.

Когда жители Тейкова узнали, что один из предполагаемых террористов работал в местной парикмахерской, ее владельцам стали поступать угрозы, павильон даже «обещали сжечь», пишет 76.RU. Представители барбершопа попытались публично объясниться, но салону все равно пришлось приостановить работу.

В администрации Тейкова заявили, что Файзов действительно раньше работал в городе, но больше ничем с этим населенным пунктом не связан. Глава Тейкова Светлана Семенова выразила уверенность, что владельцы барбершопа через какое-то время смогут продолжить работу.

В Тейкове говорят, что Файзов жил в Иванове, и официально он действительно был зарегистрирован в одной из пятиэтажек в Пограничном переулке. Однако жильцы дома утверждают, что обвиняемый в теракте никогда там не проживал, а лишь числился по документам. Где он на самом деле жил, предстоит выяснить следствию.

Мухаммадсобир Файзов — один из четырех предполагаемых исполнителей совершенного 22 марта теракта в «Крокусе». Наряду с Файзовым в конце прошлой недели были арестованы еще трое предполагаемых исполнителей — Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализод, Шамсидин Фаридуни. Все четверо — граждане Таджикистана, по предъявленным обвинениям в терроризме (ст. 205 УК РФ) им грозит пожизненное лишение свободы. Всего на настоящий момент арестованы девять фигурантов уголовного дела.

По последним данным МЧС, число погибших в результате теракта возросло до 144, количество пострадавших превысило 550. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*, однако власти России не исключают «украинский след». В Киеве обвинения в свой адрес уже неоднократно отрицали.

* запрещенная в России террористическая организация