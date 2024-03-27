Строительство нового здания, на месте уничтоженного “Крокус Сити Холла”, обойдется в 6-7 млрд рублей, на оснащение зала и прочую инфраструктуру уйдет еще 10-12 млрд рублей. Об этом RTVI рассказал доктор технических наук, завкафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус. По его мнению, восстановить разрушенный из-за теракта концертный зал вряд ли удастся. Ранее Crocus Group заявила, что планирует восстанавливать концертный зал “Крокус Сити Холл”.

“Если исходить из той картины, которую я видел по фотографиям — я сейчас не в России, не был на месте происшествия, если бы я был в России, то, конечно, как эксперт оказался бы там — я предполагаю, что ни одна из оставшихся конструкций использована быть не может. Исходя из моего опыта подобных ситуаций, предполагаю, что этот объект должен быть разобран и на его месте построен новый”, — сказал Лапидус.

Отвечая на вопрос о том, сколько будет стоить новый объект, эксперт сообщил, что на общие строительные работы минимально уйдет 6-7 млрд рублей, а на оснащение зала и другую инфраструктуру — еще 10-12 млрд рублей.

Как сообщало МЧС, пожар в “Крокус Сити Холле” охватил до 13 тысяч кв м. Справиться с огнем удалось лишь на вторые сутки, в том числе с помощью вертолетов, которые в общей сложности сбросили 160 тонн воды.

“Мы не знаем, были ли там какие-то подрывные действия. Но если их не было, это был обычный пожар, то с ним должна была справиться система противопожарной безопасности, должна была сработать система дымоудаления <…> Как в кино показывают: начинается пожар и заливает полностью комнату водой — вот примерно так же должна была сработать противопожарная система в “Крокус Сити Холле””, — сообщил эксперт.

По словам Лапидуса, несущие конструкции могут выдерживать огонь 3-4 часа. Если это металл, то он обрабатывается специальными противопожарными материалами, которые не дают огню добираться до собственно металла. Если это железобетон — он и так достаточно стоек к огню, а внутри бетона находится металл, который как раз в последнюю очередь подвергается воздействию огня.

“Конечно же, не существует ни одного материала, который может находиться длительное количество времени при пожаре. Но насколько я понимаю, часть материалов сгорела уже в первые часы пожара. Для подобных сооружений такое недопустимо. Но еще раз хочу подчеркнуть, это предварительное мое предположение. Может быть, практически ситуация, при которой все эти конструкции как раз и выдержали положенное количество часов при пожаре. И было бы некорректно говорить что-то по отношению к качеству материалов”, — сказал Лапидус.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди, которые открыли стрельбу и подожгли помещение, после чего скрылись. По последним данным, в результате нападения погибли 140 человек. Пострадали 360 человек.