В Москве в ходе рейда по противодействию незаконной миграции выявлено свыше 6 тыс. нарушений закона, из России будут выдворены более 800 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

«Полицейскими выявлено более 6 тысяч нарушений миграционного законодательства, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 18 КоАП РФ», — заявили управлении (цитата по «Интерфаксу»).

Как отметили в ведомстве, в ходе рейда полиции удалось установить 22 человека, которые находились в розыске.

«В отношении 836 иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации», — добавили в МВД.

Органы дознания и предварительного следствия ГУ МВД России по Москве возбудили 192 уголовных дела за организацию незаконной миграции. Из них 14 — по статье об организации незаконной миграции (322.1 УК РФ), 110 — за фиктивную регистрацию мигрантов и постановку на учет. Еще 68 уголовных дел связаны с подделкой документов.

Кроме того, по данным полиции, было составлено более 4,5 тыс. протоколов по статье о нарушении правил въезда в Россию (ст. 18.8 КоАП РФ), свыше 500 — по статье о нарушении правил пребывания в стране (ст. 18.9 КоАП). Еще более 350 протоколов составлено по статье о незаконном осуществлении трудовой деятельности в России (ст. 18.10 КоАП).

К ответственности в соответствии со статьей о незаконном привлечении к трудовой деятельности (ст. 18.15 КоАП) привлечено 502 работодателя.

В 2023 году судебные органы Москвы вынесли порядка 42 тыс. решений о выдворении иностранных граждан за пределы России, сообщал в марте начальник столичного ГУ МВД Олег Баранов. Он отмечал, что только в ходе операции «Нелегал» было выявлено свыше 23 тыс. нарушений миграционного законодательства. Кроме того, в прошлом году почти на 30% возросло число выявленных фактов фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет, подчеркивал начальник столичного главка МВД.