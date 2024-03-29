В Санкт-Петербурге проводится масштабная операция с целью обнаружения и депортации мигрантов, получившая среди судебных приставов название «операция “Антимигрант”». Об этом сообщил правозащитный проект «Первый отдел»* в своем телеграм-канале.

«‎К Центрам временного содержания иностранных граждан не подойти. Вокруг много спецтехники и автобусов для поездки в аэропорт. Также проходят рейды по общежитиям и квартирам. Все спецприемники переполнены»‎, — рассказал один из адвокатов проекта, представляющий интересы иностранных граждан.

По его словам, в направлении аэропорта «Пулково» выехали несколько автобусов с задержанными, которым предстоит депортация.

«‎Вчера только из одного Выборгского района Петербурга было депортировано более 64 иностранных граждан. Вылетело два полных самолета», — отметил он.

Сотрудники региональной общественной организации помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие»* заявили, что людей «судят и пачками выдворяют <…> без возможности обжалования», сообщает телеграм-канал «Эхо/Новости».

«ЦВСИГ (центры временного содержания иностранных граждан. — Прим. RTVI) переполнены. Адвокат попасть туда вчера не смогла из-за этого, все сотрудники заняты. Нужно понимать, что это также коснется беженцев, которых нельзя возвращать в страну исхода, в том числе в Афганистан», — рассказали правозащитники.

Днем 29 марта глава координационного совета таджикской диаспоры в Санкт-Петербурге и Ленобласти Фарход Бердов в разговоре с 47news.ru обратил внимание на усиление проверок и рейдов в городе после теракта в «Крокус Сити Холл».

«От нас абсолютно ничего не зависит. Но если бы спросили, мы бы посоветовали облегчить оформление документов, возложить обязанность по жилью и регистрации на работодателя. А мигрант пусть спокойно работает и платит налоги, ведь именно это нужно обеим сторонам», — добавил он.

Президент России Владимир Путин 26 марта поручил Генеральной прокуратуре заняться работой над разработкой превентивных мер в миграционной сфере, сообщает ТАСС. Глава государства отметил, что ситуация в этой области беспокоит миллионы российских граждан, ее нужно держать на контроле.

В тот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства, приоритетом в ее работе будет сфера миграционной политики. «Нам необходимо проанализировать весь спектр законодательства, который имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени», — сказал он.

На следующий день, 27 марта, сотрудники правоохранительных органов провели проверку документов у рабочих на складе Wildberries в Электростали. По данным телеграм-канала Baza, силовики искали людей, которые нарушили правила пребывания в России. В ходе рейда сотрудники Росгвардии и полиции задержали на складе 21 человека. По оценке Mash, под полицейскую проверку попали как минимум пять тысяч работников склада.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов