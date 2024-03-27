Правоохранительные органы пришли на склад Wildberries в Электростали для проверки документов, сообщили RTVI в пресс-службе маркетплейса.

«Склад работает в штатном режиме, текущая проверка не влияет на работу объекта. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие», — сообщили в пресс-службе.

Телеграм-канал Baza утверждает, что на складе проходит рейд Росгвардии и полиции — силовики ищут людей, которые нарушили правила пребывания в России. По данным канала, задержан 21 человек — силовикам осталось проверить пять из девяти блоков.

«[Wildberries] объявил сотрудникам, чтобы они выходили домой через буфер досмотра (кроме женщин с гражданством России)», — пишет Baza.

По оценке Mash, под полицейскую проверку попали как минимум пять тысяч работников склада. Помимо военных билетов, у них также проверяют наличие трудовых патентов и разрешение на ВНЖ, указывает телеграм-канал.

«Возле входа на склад Wildberries стоят три машины Росгвардии. Некоторых трудовых мигрантов сажают в автозак и увозят в военкомат», — пишет Mash.

Ранее правоохранительные органы уже проводили проверку на этом складе. Так, в ноябре 2023 года к зданию приехали «несколько десятков силовиков», писала Baza. По данным телеграм-канала, проверяли «нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт». Граждан, не вставших на воинский учет, сажали в автобусы — предположительно, чтобы «отвезти в военкомат».

В пресс-службе маркетплейса отмечали, что из-за проверки правоохранительных органов к работе не могли приступить более 8 тыс. сотрудников. «Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон», — подчеркивала пресс-служба.