Правоохранительные органы проверили документы у сотрудников склада Wildberries в Алексино (Тульская область) в рамках призыва на срочную службу. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса, назвав мероприятие «плановым». Телеграм-канал Baza пишет о «повесточном рейде».

«На складе Wildberries в Алексино прошла плановая проверка документов в рамках воинского призыва на срочную службу. На работу склада это никак не повлияло, все работает в стандартном режиме. Руководство склада оказало содействие правоохранительным органам», — сообщили в Wildberries (цитата по ТАСС).

По данным телеграм-канала Baza, проверка на складе в Алексино прошла накануне, 30 ноября. Канал называет произошедшее «очередным “повесточным рейдом”».

«На склад маркетплейса в Алексине неожиданно наведались силовики, сопровождаемые несколькими микроавтобусами. Прежде всего полиция интересовалась россиянами, недавно получившими паспорт и не вставшими на воинский учет, а также срочниками», — сказано в сообщении.

По данным источников телеграм-канала, «забирали и тех, кто стоит на учете» — «просто для контроля». «В итоге после проверки со склада уехали несколько микроавтобусов с работниками маркетплейса», — подчеркивает Baza.

Это уже не первая подобная проверка на складе Wildberries. В прошлый раз — 24 ноября — силовики пришли на склад Wildberries в подмосковной Электростали. Тогда в пресс-службе маркетплейса заявили, что из-за проверки правоохранительных органов к работе не могут приступить более 8 тыс. сотрудников, продавцам грозят серьезные убытки.

«Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон»,— отметили тогда представители маркетплейса.

Baza 24 ноября отмечала, что проверку сотрудников склада в Электростали организовали утром, «к зданию приехали несколько десятков силовиков». Сотрудников маркетплейса «выставили в очередь», проверяли «нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт». Граждан, не вставших на воинский учет, сажали в автобусы — предположительно, чтобы «отвезти в военкомат».