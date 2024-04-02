Родственников десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзодыы почти неделю допрашивали в Душанбе. Об этом РИА Новости рассказала мать обвиняемого Ханифа Нарзуллаева. По ее словам, их с невесткой увезли на допрос 25 марта и отпустили только 30 марта.

Родственники обвиняемого живут в кишлаке, который находится в 25 км от города Гиссар, а он, в свою очередь — примерно на таком же расстоянии от Душанбе. По словам Ханифы Нарзуллаевой, их забрали на допрос в столицу сразу после того, как стало известно о задержании Юсуфзоды. «Она до сих пор не понимает, почему это случилось», — пишет РИА Новости.

Накануне, 1 апреля, Басманный суд по ходатайству следствия арестовал Юсуфзоды до 22 мая, как и остальных фигурантов дела о теракте. До этого, 26 марта, он был приговорен к административному аресту на срок 12 суток по обвинению в неповиновении сотруднику полиции при проверке документов (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Юсуфзоды находился в спецприемнике до 31 марта, а сразу после выхода оттуда был задержан уже по делу о теракте.

Арестован десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе». Что о нем известно

В ходе опроса фигурант сообщил, что ему 25 лет, он является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей, а в Москве был «неофициально трудоустроен» разнорабочим на стройке. По его словам, у него могла быть оформлена временная регистрация по месту пребывания в столице, но адрес мужчина назвать не смог.

На судебном слушании Юсуфзоды отвечал на вопросы через переводчика. После установления его личности судья Наталия Дударь по просьбе следователя и с согласия подсудимого закрыла процесс

По версии следствия, за несколько дней до теракта в «Крокус Сити Холле» Юсуфзоды, используя свою банковскую карту, перевел соучастнику деньги «для обеспечения проживания террористов», а после теракта — перечислил средства одному из предполагаемых исполнителей. По обвинению в теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК России) Юсуфзоды грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно о напавших на «Крокус»: боевая подготовка, связь с ИГ* и Украиной

Ранее источник в спецслужбах Таджикистана сообщил, что по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в городе Вахдате были задержаны девять человек, всех их доставили в Душанбе. До этого источники Reuters и РИА Новости сообщали, что приехавшие из России следователи провели беседы с живущими в Таджикистане родственниками обвиняемых в теракте. По словам этих источников, организацию следственных мероприятий курировал лично президент республики Эмомали Рахмон.

В России по уголовному делу о теракте проходят 12 человек, 10 из них арестованы. Четверых из них — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — следствие считает непосредственными исполнителями. Все они являются гражданами Таджикистана. Еще пятеро фигурантов — Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы, Алишер Касимов и Назримада Лутфуллои — подозреваются в пособничестве.

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяло на себя «Исламское государство»*. Официальные лица США заявили, что располагают разведданными о непосредственном участии афганского филиала ИГИЛ* — «Вилаят Хорасан»* (или «ИГ-Хорасан»*).

Российские следователи утверждают, что у них есть доказательства связи между нападением на «Крокус Сити Холл» и «украинскпми националистами» — в частности, сведения о денежных переводах предполагаемым террористам с Украины. Киев категорически отрицает свою причастность к теракту в концертном зале. Такой же позиции придерживаются и США: представитель Белого дома Джон Кирби назвал эту теорию ерундой. Bloomberg утверждает, что часть окружения президента России Владимира Путина тоже не верит в наличие «украинского следа» в теракте.

* Организация признана в России террористической и запрещена