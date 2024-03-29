Девять человек были задержаны в Таджикистане с начала текущей недели по подозрению в причастности к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» и деятельности афганского филиала ИГИЛ*, взявшего на себя ответственность за это нападение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах республики.

По его словам, 25 марта Комитет госбезопасности Таджикистана задержал девять человек в городе Вахдат. Сейчас они находятся в Душанбе, больше никаких подробностей не известно.

Такой же информацией — о задержании девяти жителей Вахдатского района — поделился источник РИА Новости в спецслужбах республики. По его словам, «спецслужбы Таджикистана при проведении следственных мероприятий по делу о теракте взаимодействуют с российскими силовиками». Эти российские силовики, как утверждает собеседник агентства, тоже принимали участие в задержаниях, «находясь в Душанбе».

Ранее на этой неделе источники Reuters и РИА Новости сообщали, что приехавшие из России следователи провели беседы с живущими в Таджикистане родственниками обвиняемых в теракте. По словам этих источников, организацию следственных мероприятий курировал лично президент республики Эмомали Рахмон.

Что известно о напавших на «Крокус»: боевая подготовка, связь с ИГ* и Украиной

Reuters напоминает, что Таджикистан вместе с Россией входит в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и разместил на своей территории российскую военную базу.

«Преимущественно мусульманская страна с населением в 10 миллионов человек, граничащая с Афганистаном, сильно зависит от денежных переводов рабочих-мигрантов, работающих в России. Ее собственная экономика была разрушена гражданской войной 1990-х годов», — говорится в статье на сайте агентства.

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяло на себя «Исламское государство»*. Официальные лица США заявили, что располагают разведданными о непосредственном участии афганского филиала ИГИЛ* — «Вилаят Хорасан»* (или «ИГ-Хорасан»*).

Российские следователи утверждают, что у них есть доказательства связи между нападением на «Крокус Сити Холл» и «украинскпми националистами» — в частности, сведения о денежных переводах предполагаемым террористам с Украины. Киев категорически отрицает свою причастность к теракту в концертном зале. Такой же позиции придерживаются и США: представитель Белого дома Джон Кирби назвал эту теорию ерундой. Bloomberg утверждает, что часть окружения президента России Владимира Путина тоже не верит в наличие «украинского следа» в теракте.

* Организация признана в России террористической и запрещена