Следственный комитет России получил «значимые данные» об обстоятельствах подготовки к теракту в «Крокус Сити Холле», которые могут свидетельствовать о связи нападавших с украинскими спецслужбами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следственная группа 8 апреля доложила председателю СК Александру Бастрыкину о последних результатах расследования. По уголовному делу проходят 11 человек, им предъявлены обвинения, они находятся под арестом.

«Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами», — заявили в СК.

Ведомство продолжает устанавливать других участников исполнителей, пособников и организаторов теракта. Также продолжается работа с потерпевшими и свидетелями, устанавливаются личности погибших, воссоздается полная картина случившегося.

5 апреля СК сообщил, что в телефоне одного из обвиняемых в теракте были обнаружены снимки людей «в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом».

По данным следствия, 24 февраля 2024 года ― в годовщину начала военной операции на Украине — один из соучастников теракта «по указанию куратора» сделал и отправил ему скриншоты входа в «Крокус Сити Холл» и подъездные пути к нему.

Эти данные «могут свидетельствовать о связи» между терактом и проведением специальной военной операции, считают в СК.

В воскресенье, 7 апреля, Первый канал и «Россия 1» показали видео допроса четверых предполагаемых террористов в ФСБ. На кадрах все они заявили, что получали указания от некого Сайфулло, который якобы занимался вербовкой, снабдил исполнителей теракта оружием, определил объект нападения и предоставил направление отхода.

По словам обвиняемых, после теракта они по указанию Сайфулло должны были ехать в сторону Украины, а после пересечения границы им якобы обещали выплатить «по одному миллиону рублей».

Телеканалы также привели данные ФСБ о том, что, пока предполагаемые террористы ехали по трассе М-3 «Украина», украинские военные занимались разминированием территорий вблизи приграничных поселков в Сумской области.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди устроили в здании стрельбу и подожгли концертный зал. По последним данным, в результате атаки погибли 144 человека, более 550 пострадали.

По уголовному делу о теракте арестованы 11 человек. Четверо из них ― Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов ― являются непосредственными исполнителями теракта, считает следствие.

Остальные семеро фигурантов ― Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы, Алишер Касимов, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Зоир Шарипзода — подозреваются в пособничестве.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»*. Российские власти считают, что к теракту причастна Украина. Киев отвергает эти обвинения.

*запрещенная в России террористическая организация