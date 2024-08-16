Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» на три месяца — до 22 ноября. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Далерджону Мирзоеву*, Саидакраму Рачабализоде*, Шамсидину Фаридуни* и Мухаммадсобиру Файзову* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок три месяца, а всего до семи месяцев 28 суток, до 22 ноября 2024 года», — говорится в постановлении суда.

Басманный суд 16 августа рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста четырем фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Заседание проходило в закрытом режиме.

Согласно материалам дела, срок их заключения под стражей истекал 22 августа.

Вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В результате теракта 144 человека погибли, более 550 пострадали.

На следующий день, 23 марта, в Брянской области были задержаны четверо мужчин, которых считают непосредственными исполнителями теракта — Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов*.

По версии следствия, Далерджон Мирзоев* принимал «самое непосредственное участие» в теракте. Мухаммадсобир Файзов* же вел видеосъемку нападения на концертный зал. Впоследствии именно это видео было распространено в социальных сетях. В зал суда на первое слушание по избранию меры пресечения Файзова* привозили в больничном халате на кресле-каталке: из-за полученных при задержании травм он не мог передвигаться самостоятельно.

Шамсидин Фаридуни* после задержания дал подробные признательные показания, утверждая, что получил заказ на совершение теракта от некого «помощника проповедника», с которым познакомился на религиозных уроках в Telegram. По словам фигуранта, этот человек координировал действия группы, снабдил их оружием, а также пообещал вознаграждение.

Саидакрам Рачабализода* после задержания утверждал, что куратор говорил преступникам после совершения теракта ехать на Украину для получения вознаграждения.

Всего по уголовному делу о теракте в Крокусе арестованы 11 человек.

*включены в России в реестр экстремистов и террористов