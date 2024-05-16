Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста восьмерым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» и оставил их под стражей еще на три месяца, до 22 августа 2024 года. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Все арестованные являются гражданами Таджикистана, им вменяют п. «б» ч. 3 ст. 205 УК — совершение террористического акта.

Мухаммадсобир Файзов

Первому фигуранту Мухаммадсобиру Файзову 19 лет. По версии следствия, Файзов вел видеосъемку нападения на концертный зал. Впоследствии это видео было распространено в социальных сетях.

Файзов является гражданином Таджикистана, не женат и не имеет детей, зарегистрирован в городе Иваново и работал парикмахером в барбершопе в Тейково Ивановской области, но уволился за месяц-полтора до теракта. После его ареста это заведение, куда он устроился сразу после открытия в ноябре 2023 года, закрылось из-за массово поступавших угроз в адрес владельца и сотрудников.

В зал суда на первое слушание по избранию меры пресечения Файзова привозили в больничном халате на кресле-каталке: из-за полученных при задержании травм он не мог передвигаться самостоятельно. В связи с этим защита просила не отправлять его под стражу в СИЗО, но суд принял сторону следствия, просившего об аресте.

Далерджон Мирзоев

Еще одному фигуранту того же дела — Далерджону Мирзоеву — 32 года, он женат и имеет четырех несовершеннолетних детей. Мужчина проживал в России нелегально, поскольку его регистрация в Новосибирске на момент задержания уже была недействительной по сроку действия. Официального трудоустройства у Мирзоева в России не было. По версии следствия, этот обвиняемый принимал «самое непосредственное участие» в теракте.

Саидакрами Рачабализода

Саидакрами Рачабализоде 30 лет, он тоже является гражданином Таджикистана, имеет жену и ребенка. На допросе мужчина заявил, что оформлял временную регистрацию на проживание в России, но не смог назвать населенный пункт, где якобы был зарегистрирован.

Шамсидин Фаридуни

Шамсидину Фаридуни 26 лет, у него есть жена и восьмимесячный ребенок. На первом заседании суда он сообщил, что имеет временную регистрацию в Красногорске и официально трудоустроен там разнорабочим на фабрике. Ему единственному в суде не потребовался переводчик с таджикского языка.

После задержания Фаридуни дал подробные признательные показания, утверждая, что получил заказ на совершение теракта от некого «помощника проповедника», с которым познакомился на религиозных уроках в Telegram. По словам фигуранта, этот человек координировал действия группы и снабдил их оружием, а также пообещал вознаграждение.

Турецкий портал Yetkin Report сообщал, что до теракта Фаридуни больше недели провел в Стамбуле — прилетел туда 20 февраля, на следующий день заселился в гостиницу в районе Фатих, 27 февраля выселился, а 2 марта вылетел в Россию.

Назримада Лутфуллои

24-летний Назримада Лутфуллои был арестован 29 марта, он стал девятым по счету фигурантом дела о теракте. По некоторым данным, на том заседании суда он вел себя неадекватно, поэтому ему «ему пришлось заковать ноги и руки». Baza сообщала, что он понимает по-русски, но все равно потребовал переводчика.

Молодого человека задержали на следующий день после теракта возле здания «Крокус Сити Холла», где на просьбу правоохранителей предъявить документы он начал «выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко». Сначала Лутфуллои поместили под арест за хулиганство, а уже потом арестовали как фигуранта дела о теракте.

Представитель следствия сообщил, что Лутфуллои родился в Таджикистане и имеет постоянную регистрацию в республике, у него есть высшее образование, но он не работал. По словам обвиняемого, в Москве он жил в хостеле в районе станции метро «Щелковская».

Якубджони Юсуфзода

25-летний уроженец Таджикистана Якубджони Юсуфзода был задержан через три дня после нападения на «Крокус» и арестован десятым по счету из фигурантов дела о теракте. Он получил среднее образование, женат, имеет троих детей (2018, 2020 и 2021 годов рождения), не судим. На момент задержания неофициально работал на стройке.

По версии следствия, он принимал участие в финансировании подготовки террористов — за несколько дней до вооруженного нападения на «Крокус» мужчина через свою банковскую карту перечислил одному из соучастников средства «для обеспечения проживания террористов». Еще часть денег Юсуфзода перевел одному из исполнителей «после совершения преступления».

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказывал, что полицейские остановили Юсуфзоду для проверки документов, и он попытался скрыться, но был пойман и помещен под арест за неповиновение требованиям сотрудников правопорядка. Телеграм-канал Mash утверждал, что мужчину задержали случайно в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов.

Мухаммад Зоир Шарипзода

Уроженец Таджикистана Мухаммад Зоир Шарипзода стал 11-м по счету арестованным фигурантом дела о теракте. Дополнительной информации о нем СКР не предоставлял. СМИ предполагали, что Шарипзода связан с задержаниями иностранцев в Москве, Екатеринбурге и Омске по подозрению в причастности к финансированию и вербовке террористов.

Джумахон Курбонов

Джумахон Курбонов 2003 года рождения был арестован последним из 12 фигурантов дела о теракте. Его задержали 26 апреля и на следующий день отправили в СИЗО. По версии следствия, он с помощью собственных банковских карт обеспечивал оплату всего необходимого для группы террористов, включая услуги мобильной связи. По данным СМИ, в России Курбонов находился нелегально и проживал в одном из московских хостелов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед началом концерта «Пикника». Группа вооруженных людей, стреляя, ворвалась в здание концертного зала и подожгла его. Погибли 145 человек, пострадали более 550.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. Западные СМИ со ссылкой на данные американской разведки уточняли, что это был действующий в Афганистане филиал ИГ* — группировка «Вилаят Хорасан»*. Аналогичную версию выдвигали Германия и Франция.

В Следственном комитете России сообщали о получении «значимых данных», указывающих на связь террористов с украинскими спецслужбами, — в частности, о том, что фигуранты дела получали переводы в криптовалюте с Украины. Глава Минобороны России Сергей Шойгу также сказал, что следы теракта ведут на Украину, и все причастные и виновные понесут наказание.

В Киеве последовательно отрицают причастность к нападению на «Крокус».

* Организация признана в России террористической и запрещена