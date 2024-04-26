Задержан еще один фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» — гражданин Таджикистана 2003 года рождения Джумохон Курбонов, передает РБК со ссылкой на близкий к МВД источник. Информацию подтвердил изданию собеседник в территориальном отделе полиции.

Сообщения о задержании нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» опубликовали также ТАСС и РИА Новости со ссылками на собственные источники.

По данным РБК, Джумохон Бегиджонович Курбонов является уроженцем Пархара (Фархора) — поселка городского типа, административного центра Пархарского района Хатлонской области Таджикистана, которая граничит с Афганистаном и Узбекистаном.

Задержанному вменяют совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку (п. «б» ч.3 с. 205 УК России), уточнил источник РБК.

Предыдущее задержание по делу о теракте в «Крокусе» проводилось 22 апреля в Твери, пишет «Коммерсантъ»: еще один гражданин Таджикистана, как утверждает следствие, помог пособникам террористов оформить фиктивную регистрацию по месту пребывания.

Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно спустя месяц

Сегодня, 26 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран—участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину. По его словам, все причастные к этому преступлению и виновные в нем понесут наказание.

Ранее Росфинмониторинг сообщил, что финансирование теракта в «Крокусе» осуществлялось через международную сеть пособников.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед началом концерта «Пикника». Группа вооруженных людей, стреляя, ворвалась в здание концертного зала и подожгла его. Погибли 145 человек, пострадали более 550.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. Западные СМИ со ссылкой на данные американской разведки уточняли, что это был действующий в Афганистане филиал ИГ* — группировка «Вилаят Хорасан»*. Аналогичную версию выдвигали Германия и Франция.

В Следственном комитете России сообщали о получении «значимых данных», указывающих на связь террористов с украинскими спецслужбами, — в частности, о том, что фигуранты дела получали переводы в криптовалюте с Украины. В Киеве последовательно отрицают причастность к нападению на «Крокус».

* Организация признана в России террористической и запрещена