Теракт в «Крокус Сити Холле» был тщательно спланирован, для его реализации использовалась международная пособническая сеть. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на форуме «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» в Нижнем Новгороде 24 апреля.

«Мы столкнулись с тщательно спланированным и подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», ― сказал Чиханчин.

По его словам, исполнители атаки были обеспечены финансированием, транспортом, оружием и боеприпасами. Пути отхода и дальнейшие действия террористов четко координировались кураторами, добавил Чиханчин.

Преступления террористической и экстремистской направленности в целом стали носить более масштабные агрессивные формы и транснациональный характер как в плане организации, так и в плане совершения, отметил глава Росфинмониторинга.

24 апреля тему теракта в «Крокус Сити Холле» также поднял президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам международной встречи по безопасности в Санкт-Петербурге. По его словам, российские спецслужбы продолжают изучать и выяснять детали нападения, выявляют его участников, заказчиков, спонсоров и организаторов.

«Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что международный терроризм продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз ХХI века. За атаками в разных регионах мира, по его словам, стоят не только радикальные группировки, но и «спецслужбы некоторых стран», а методы преступников «становятся все более изощренными и варварскими».

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник», а также подожгли зрительный зал «Крокуса». Погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Исполнителям теракта удалось скрыться и доехать до Брянской области. Их задержали на трассе, ведущей к российско-украинской границе.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. СМИ и власти западных стран утверждают, что речь идет об афганском филиале ИГ* ― группировке «Вилаят Хорасан»*.

Российские власти настаивают на причастности к теракту украинских спецслужб, Киев отвергает эту версию.

По делу о теракте в «Крокусе» арестованы 12 человек: четверых следствие считает непосредственными исполнителями преступления, остальные обвиняются в пособничестве террористам или их соучастникам.

* запрещенная в России террористическая организация