Следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут на Украину, и все причастные и виновные понесут наказание. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран—участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Следы террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», также ведут на Украину. … Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени», — сказал Шойгу (цитата по «Коммерсанту»).

По словам главы Минобороны, конфликт на Украине «породили» США, и в настоящее время они его затягивают. Также министр подчеркнул, что западные специалисты напрямую принимают участие в планировании диверсий на территории России. «Отдельную тревогу» вызывают удары по Запорожской атомной станции, добавил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Группа вооруженных людей, стреляя, ворвалась в здание концертного зала, а затем устроила его поджог. В результате теракта погибло 145 человек, более 550 — пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. По данным американской прессы, речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ*, группировке «Вилаят Хорасан»*, что подтверждают данные разведки США. Аналогичную версию высказали такие страны, как Германия и Франция.

При этом в начале апреля в Следственном комитете России рассказали, что ведомство получило «значимые данные» об обстоятельствах подготовки к теракту, которые указывают на связь нападавших с украинскими спецслужбами. В Киеве обвинения в свой адрес неоднократно отрицали.

*запрещенная в России и признанная экстремисткой террористическая организация