Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Джумохона Курбонова до 22 мая, говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении гражданина Республики Таджикистан Курбонова Джумахона Бегиджоновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 26 суток , до 22 мая 2024 года», — сказано в сообщении.

По версии следствия, Курбанову отводилась роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата.

По данным SHOT, в России Курбонов работал неофициально и жил в одном из московских хостелов.

О задержании Курбонова 2003 года рождения стало известно 26 апреля. По данным источника РБК, он является уроженцем Пархара (Фархора) — поселка городского типа, административного центра Пархарского района Хатлонской области Таджикистана, которая граничит с Афганистаном и Узбекистаном.

Предыдущее задержание по делу о теракте в «Крокусе» проводилось 22 апреля в Твери, пишет «Коммерсантъ»: еще один гражданин Таджикистана, как утверждает следствие, помог пособникам террористов оформить фиктивную регистрацию по месту пребывания.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед началом концерта «Пикника». Группа вооруженных людей, стреляя, ворвалась в здание концертного зала и подожгла его. Погибли 145 человек, пострадали более 550.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. Западные СМИ со ссылкой на данные американской разведки уточняли, что это был действующий в Афганистане филиал ИГ* — группировка «Вилаят Хорасан»*. Аналогичную версию выдвигали Германия и Франция.

В Следственном комитете России сообщали о получении «значимых данных», указывающих на связь террористов с украинскими спецслужбами, — в частности, о том, что фигуранты дела получали переводы в криптовалюте с Украины. Глава Минобороны России Сергей Шойгу также сказал, что следы теракта ведут на Украину, и все причастные и виновные понесут наказание.

В Киеве последовательно отрицают причастность к нападению на «Крокус».

* Организация признана в России террористической и запрещена