Адвокат обвиняемого в нападении на подмосковный «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова подавал в суд ходатайство об освобождении своего подзащитного из следственного изолятора по состоянию здоровья: он получил тяжелые травмы и передвигается в инвалидной коляске, передает ТАСС со ссылкой на решение суда по апелляции.

В ходатайстве говорится, что суд не принял во внимание состояние здоровья Файзова, который, по словам защиты, нуждается в лечении.

«Явка Файзова к следователю и в суд может быть обеспечена и другими мерами пресечения», — утверждает адвокат обвиняемого, упомянув Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Перечислив эти аргументы, защитник фигуранта дела о теракте попросил отменить вынесенное 16 мая постановление Басманного районного суда Москвы об аресте Файзова и избрать для молодого человека иную меру пресечения — не связанную с пребыванием под стражей.

На заседание суда по избранию меры пресечения Файзова привезли в больничном халате и на носилках, и он в силу своего состояния едва смог отвечать на вопросы судьи. Но Мосгорсуд при рассмотрении апелляции его адвоката пришел к выводу, что медицинские противопоказания к содержанию обвиняемого в СИЗО отсутствуют.

«При этом каких-либо данных, указывающих на неэффективность предварительного расследования и волокиту в расследовании уголовного дела, не установлено», — говорится в решении Мосгорсуда.

Мухаммадсобир Файзов после задержания был включен в реестр террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. По версии следствия, во время теракта в «Крокусе» он снимал происходящее на видео, и эта запись впоследствии была опубликована в социальных сетях. Ему, как и остальным фигурантам, вменяют п. «б» ч. 3 ст. 205 УК — совершение террористического акта.

19-летний Файзов является гражданином Таджикистана, не женат и не имеет детей, зарегистрирован в городе Иваново и легально (по патенту) работал парикмахером в барбершопе в Тейково Ивановской области, но уволился за месяц-полтора до теракта. После его ареста это заведение, куда он устроился сразу после открытия в ноябре 2023 года, закрылось из-за массово поступавших угроз в адрес владельца и сотрудников.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед началом концерта «Пикника». Группа вооруженных людей, стреляя, ворвалась в здание концертного зала и подожгла его. Погибли 145 человек, пострадали более 550.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. Западные СМИ со ссылкой на данные американской разведки уточняли, что это был действующий в Афганистане филиал ИГ* — группировка «Вилаят Хорасан»*. Аналогичную версию выдвигали Германия и Франция.

В Следственном комитете России сообщали о получении «значимых данных», указывающих на связь террористов с украинскими спецслужбами, — в частности, о том, что фигуранты дела получали переводы в криптовалюте с Украины. Занимавший тогда пост главы Минобороны Сергей Шойгу также сказал, что следы теракта ведут на Украину, и все причастные и виновные понесут наказание.

* Организация признана в России террористической и запрещена