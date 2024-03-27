Кафе «Чайхана» на Путилковском шоссе Москвы, которым предположительно владеет фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов, приостановило работу. Об этом 26 марта сообщили РИА Новости и телеграм-канал Shot.

Как пишет РИА Новости, на входе в кафе отсутствуют таблички с расписанием работы кафе. Двери на входе в заведение закрыты. На них прикреплен лист, на котором от руки написано, что заведение сегодня не работает. Сотрудники кафе рассказали, что кафе закрылось как минимум на три дня, указывает Shot.

Кроме того, оказалась закрыта расположенная по соседству баня, отмечает РИА Новости. Ее сотрудник рассказал, что баня приостановила работу как минимум на вторник. Собеседник заявил, что такое решение связано с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Терроризм, поэтому там закрыто вот это кафе соседнее… «Чайхана» закрыта, нам тоже сказали закрыть», — сказал он.

Брат Касимова Яхеиддин в разговоре с RT заявил, что закрытую чайхану «даже кафе не назовешь, уровня столовой».

В чем обвиняют Касимова

Уроженца Киргизии Алишера Касимова арестовали на два месяца 26 марта. В материалах дела говорится, что он сдавал трехкомнатную квартиру другому фигуранту Шамсидину Фаридуни, которого следствие считает одним из нападавших на «Крокус».

Касимову 32 года, имеет гражданство России, женат, ранее не судим. Ему предъявлено обвинение по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Касимов с 2016 года жил в Москве, владел кафе в Красногорске, имеет троих малолетних детей, старшему из которых три года. По словам самого фигуранта, у него есть ИП.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Касимов заверил, что не знал о подготовке теракта квартирантами, а объявление о сдаче квартиры выложил на сайте «Авито». В пресс-службе онлайн-сервиса RTVI заявили, что намерены передать правоохранителям все имеющиеся у них данные, касающиеся сдачи квартиры фигурантам дела. «Наши внутренние детективы и СБ сразу подключаются в таких случаях. Никаких запрещенных запросов, сообщений не обнаружено. Все имеющиеся в нашем распоряжении данные передадим в полицию», — сообщили в пресс-службе «Авито».

Расследование теракта в «Крокусе»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Вечером того дня вооруженные люди ворвались в концертный зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу по людям и подожгли помещение, после чего скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, включая троих детей, более 180 пострадали.

ФСБ сообщала, что всего в рамках дела о теракте в «Крокусе» были задержаны 11 человек. Из них арестованы восемь — четверо предполагаемых исполнителей и четверо подозреваемых в пособничестве. В частности, по версии следствия, трое фигурантов — двое братьев и отец Исломовы — продали террористам автомобиль «Рено», на котором те пытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

Страны Запада, в числе которых США, Германия и Франция, утверждают, что ответственность за совершение теракта в «Крокусе» лежит на «Исламском государстве»*. По данным американских СМИ, речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ*, группировке «Вилаят Хорасан»**.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен руками радикальных исламистов, но допустил, что «это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима». Директор ФСБ Александр Бортников утверждал со ссылкой на первичные данные следствия, что организация теракта тем или иным образом связана с Украиной. По его словам, исламисты самостоятельно не смогли бы подготовить террористическую атаку такого уровня, и «им помогали». Украинские власти отвергают обвинения в причастности к теракту.

*запрещенная в России террористическая организация