Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» еще на три месяца — до 22 августа, сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции. Остальным восьми фигурантам срок ареста продлили накануне, 16 мая.

На слушании 17 мая рассматривались ходатайства следствия о продлении ареста четырем фигурантам — Аминчону, Диловару и Исроилу Исломову, а также Алишеру Касимову. Все они внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Диловар, Исроил и Аминчон Исломовы — это два брата и их отец. Все они жили и работали в Твери. 25 марта суд арестовал их по ходатайству следствия, которое указало, что все трое родственников подозреваются в оказании помощи террористам.

25-летний Диловар Исломов родился в Душанбе, получил российское гражданство, женат, имеет трехмесячного ребенка, в Москве работал таксистом, в 2019 году якобы привлекался к ответственности за нарушение правил въезда в Россию. Молодой человек являлся последним владельцем белого Renault, на котором террористы приехали к «Крокусу» — и на нем же потом пытались скрыться. Источник РИА Новости уточнял, что Исломов продал автомобиль в феврале, но не переоформил страховой полис ОСАГО.

33-летний Аминчон Исломов — уроженец Таджикистана, родной брат Диловара, работал водителем автобуса и таксистом, имеет семерых детей от двух браков.

62-летний Исроил Исломов — безработный, находился в России по виду на жительство (ВНЖ), имеет жену и пятерых детей.

По версии следствия, братьев Исломовых завербовал другой фигурант дела о теракте — Шамсидин Фаридуни. До января 2024 года он якобы привлек к преступным действиям Аминчона Исломова, а тот, в свою очередь, подключил к организации теракта своего брата.

32-летний Алишер Касимов — уроженец киргизского города Ош, узбек по национальности, женат и имеет трех несовершеннолетних детей, работал поваром в халяльном кафе в Красногорске.

В суде он заявил, что является официально зарегистрированным индивидуальным предпринимателем (ИП) и «держит» кафе. Вскоре стало известно, что предположительно принадлежащее Касимову заведение «Чайхана» на Путилковском шоссе закрылось.

По версии следствия, Касимов сдавал террористам квартиру в Путилково и зарегистрировал там Шамсидина Фаридуни. Мать Касимова утверждала, что арендаторы не были знакомы с ее сыном и не ходили в его кафе. По ее словам, он разместил объявление на Avito и сначала хотел сдавать квартиру «только славянам», но потом согласился на предложение Фаридуни «за большие деньги». На суде Касимов тоже утверждал, что не был осведомлен о преступной деятельности своих квартиросъемщиков.

Накануне, 16 мая, Басманный суд аналогичным образом продлил еще на два месяца арест остальных восьми фигурантов дела о теракте — Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни, Назримаде Лутфуллои, Якубджони Юсуфзоде, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде и Джумахону Курбонову.

По версии следствия, Файзов снимал нападение на видео, Фаридуни организовывал подготовку теракта, Мирзоев принимал в нем «самое непосредственное» участие, а Юсуфзода и Курбонов помогали террористам с деньгами.