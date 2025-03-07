Минюст США объявил об аресте Мохаммада Шарифуллы — члена «Исламского государства»*(ИГ*). Его обвиняют в подготовке нескольких терактов, включая нападение на подмосковный «Крокус Сити Холл».

Американское ведомство уточнило, что Мохаммад Шарифулла, также известный как «Джафар», был задержан 2 марта. Он признался ФБР, что от имени ИГ* инструктировал боевиков, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», как использовать винтовки типа АК и другое оружие.

Также Шарифулла заявлял, что двух из четырех арестованных после теракта в «Крокусе» боевиков он инструктировал и раньше.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди устроили стрельбу в здании и подожгли его. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Западные СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что речь идет о действующей в Афганистане группировке «Вилаят Хорасан»*. По основному уголовному делу о теракте проходит около 30 фигурантов, 19 февраля некоторым из них в очередной раз продлили срок ареста.

В чем еще обвиняют Шарифуллу

Власти США считают члена ИГ* ответственным за гибель 13 американских военнослужащих, которые стали жертвами атаки террориста-смертника в августе 2021 года.

26 августа 2021 года в районе аэропорта Кабула прогремели два взрыва. В результате теракта погибло около 160 гражданских лиц и 13 военнослужащих США. Ответственность за произошедшее на себя взял ИГ*.

Позднее американцы сообщили, что воздушными ударами уничтожили двух главарей ИГ*, а также атаковали территорию в районе аэропорта, назвав целями террористов-смертников. СМИ писали, что жертвами этого удара стали 12 человек, включая нескольких детей.

Во время допроса Шарифулла признался, что помогал готовиться к этому нападению, в том числе проверял возможность свободного передвижения у аэропорта и передавал информацию об этом членами ИГ*.

«Смертоносное нападение, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих и мирных афганцев во время вывода американских войск из Афганистана, было террористическим актом. <…> ФБР никогда не забудет о гибели этих американских героев, мы продолжим выслеживать тех, кто жестоко убивал наших воинов, мы найдем всех виновных и предадим их суду», — заявил директор ФБР Кэш Патель.

Кроме того, власти США установили, что в июне 2016 года Шарифулла мог участвовать в организации теракта у посольства Канады в Кабуле, в результате которого погибли 15 человек. Утверждается, что мужчина вел наблюдение за объектом и передавал информацию террористу-смертнику, а затем привез его в район нападения.

Если Шарифулла будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

* организация признана в России террористической и запрещена