Потерпевшими по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» признали более 1,7 тыс. человек, свыше 800 проходят свидетелями. Это следует из постановления Басманного суда о продлении ареста четверым фигурантам дела — Аминчону, Диловару и Исроилу Исломовым и Алишеру Касимову.

Согласно документу, «в качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1 700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек».

В постановлении говорится о проведении более 20 обысков и более 65 осмотров мест происшествия, назначении более 650 различных судебных экспертиз, «среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические».

Кроме того, как указано в документе, следствие направляло в компетентные органы трех иностранных государств направлено восемь запросов о правовой помощи.

Обвиняемыми по делу проходят 20 человек, из 18 арестованы по решению суда, а еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении — по всей видимости, это два сотрудника «Крокуса», обвиняемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщил «Коммерсантъ», основные претензии в их адрес сводятся к тому, что пожарные выходы в день теракта оказались закрыты, из-за чего многие посетители не смогли покинуть горящее здание. В результате около 80 человек сгорели или отравились угарным газом, прячась в различных помещениях, в том числе в туалетах.

По словам источника «Ъ» в правоохранительных органах, обвиняемые не признают вину и утверждают, что пожарные выходы были открыты. По их версии, люди не смогли воспользоваться этими выходами, поскольку на их пути встали террористы.

О том, что вместе с уголовным делом о теракте СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, «в отношении неустановленных лиц», говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда, который рассматривал жалобу обвиняемого в теракте гражданина Таджикистана Назримады Лутфуллои. Уголовные дела соединены в одно производство.

ТАСС передавал, что ответственный за пожарную безопасность «Крокуса» стал фигурантом уголовного дела о халатности (ст. 293 УК).

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание и устроили стрельбу, а затем подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*, однако в СК России сообщали о получении «значимых данных», указывающих на связь террористов с украинскими спецслужбами. В Киеве подобные обвинения отвергли.

*запрещенная в России террористическая организация