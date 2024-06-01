Фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, стали два сотрудника «Крокус Сити Холла», которых следствие считает причастными к гибели людей при теракте в концертном зале. Как сообщает «Коммерсантъ», обоим предъявили обвинение, но отпустили под подписку о невыезде.

О том, что вместе с уголовным делом о теракте СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) «в отношении неустановленных лиц», говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда, который рассматривал жалобу обвиняемого в теракте гражданина Таджикистана Назримады Лутфуллои. Уголовные дела соединены в одно производство.

Статья УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, предусматривает наказание в виде:

принудительных работ на срок до пяти лет,

лишения свободы на срок до десяти лет.

По сообщению «Ъ», следствие «не до конца уверено» в виновности двух сотрудников «Крокуса»- основные претензии в их адрес сводятся к тому, что пожарные выходы в день теракта оказались закрыты, из-за чего многие не смогли покинуть горящее здание. В результате около 80 человек сгорели или отравились угарным газом, прячась в различных помещениях, в том числе в туалетах.

По словам неназванного собеседника издания в правоохранительных органах, обвиняемые не признают вину и утверждают, что пожарные выходы были открыты. По их версии, люди не смогли воспользоваться этими выходами, поскольку на их пути встали террористы.

Как отмечает «Ъ», сотрудники концертного зала, включая билетеров и гардеробщиков, проходили регулярный инструктаж на случай возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе пожара. В день теракта многим зрителям, как и музыкантам группы «Пикник», удалось покинуть горящее здание через сцену, за которой имеются выходы.

Помимо того, «Крокус Сити Холл» располагал собственной пожарной машиной с пожарным расчетом, который не смог оперативно приступить к тушению огня, когда террористы подожгли зал. По словам пожарных, вначале им мешали выбегавшие из здания зрители, а затем — прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов.

По делу назначена пожарно-техническая экспертиза. ТАСС передавал, что ответственный за пожарную безопасность «Крокуса» стал фигурантом уголовного дела о халатности.

Следствию предстоит разобраться, кому принадлежали помещения, в которых от угарного газа задохнулись люди. Туалеты, где были найдены тела, относятся к выставочному центру «Крокус Экспо», у которого свое руководство и ответственные за пожарную безопасность люди.

Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов ранее заявлял, что все системы безопасности в «Крокусе» были исправны, а огнезащитная система «сработала максимально», из-за чего огонь вообще не повредил некоторые помещения в здании. Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов при этом говорил РБК, что в концертном зале «сгорело абсолютно все».

В начале апреля представляющий интересы 64 потерпевших адвокат Игорь Трунов просил СКР возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он утверждал, что стены зрительного зала были отделаны материалами, использовать которые в публичных местах запрещено нормами МЧС.

Трунов пытается через суд получить от подмосковного управления МЧС материалы проверок пожарной безопасности концертного зала «Крокус Сити Холл» и данные о выявленных нарушениях. Предварительное слушание по этому иску назначено на 5 июня.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание и устроили стрельбу, а затем подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали. Арестованы 12 фигурантов дела о теракте.

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. Источники американских СМИ в спецслужбах США отмечали, что речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ* — группировке «Вилаят Хорасан»*. Аналогичную версию выдвинули Германия и Франция.

В Следственном комитете России сообщали о получении «значимых данных», указывающих на связь террористов с украинскими спецслужбами, — в частности, о том, что фигуранты дела получали переводы в криптовалюте с Украины и должны были скрыться на украинской территории после нападения на «Крокус». В Киеве последовательно отрицают причастность к нападению на «Крокус».

* организация признана в России террористической и запрещена