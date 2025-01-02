Прокуратура Стамбула требует от 7,5 до 15 лет тюрьмы пятерым задержанным иностранцам, которые связаны с исполнителями теракта в «Крокусе», пишет Anadolu.

По данным агентства, речь идет о подозреваемых, обвиняемых в членстве в «Исламском государстве»* Хофизджоне Усмонове, Мутеулло Усоеве, Рахматулло Саликове, Мухаммадрахиме Файзове и Хамзе Мухаммеде.

Anadolu отмечает, что они поддерживали контакт с исполнителями теракта в «Крокусе» Шамсидином Фаридуни (Фаридун Шамсиддин) и Сайдакрами Раджабализода.

В обвинительном заключении сказано, что Усмонов жил с Фаридуни в Стамбуле в «конспиративной квартире» ИГ*. Также, как пишет агентство, подсудимые по телефону обсуждали готовящееся нападение на «Крокус». В частности, у Усоева обнаружили переписку с одним из исполнителей теракта, в которой он предлагал тому 800 тыс. рублей за закладку взрывчатки и обещал предоставить необходимое оружие.

Кроме того, отмечает Anadolu, якобы обсуждался вывоз злоумышленников до белорусской границы, где им должны были дать новые документы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди устроили стрельбу в здании и подожгли его. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Западные СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что речь идет о действующей в Афганистане группировке «Вилаят Хорасан»*.

Глава ФСБ Александр Бортников говорил, что непосредственное отношение к теракту имеет Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Украинские власти отрицают причастность к нападению на «Крокус».

В мае Бортников говорил, что по делу о теракте в «Крокусе» задержаны более 20 человек, включая исполнителей и пособников. К началу июня было арестовано 18 фигурантов дела, еще двое находились под подпиской о невыезде. В августе суд в Москве объявил имена еще пятерых обвиняемых.

В ноябре в уголовном деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились четыре новых фигуранта — все они жители Ингушетии.

По данным следтсвия, непосредственными исполнителями теракта Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. В августе им ужесточили обвинения, добавив статью об участии в террористической организации.

* организация признана в России террористической и запрещена