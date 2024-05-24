Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, передает ТАСС.

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — сказал глава ФСБ.

По словам Бортникова, всего по делу о теракте задержано уже более 20 человек, включая исполнителей и пособников.

Директор ФСБ также поблагодарил коллег из спецслужб стран СНГ за помощь в расследовании теракта. Он отметил, что при непосредственном содействии коллег из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки «Вилаят Хорасан»*, находившимися в афгано-пакистанской зоне.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед началом концерта «Пикника». Группа вооруженных людей, стреляя, ворвалась в здание концертного зала и подожгла его. В реузльтате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. Западные СМИ со ссылкой на данные американской разведки сообщали, что это был действующий в Афганистане филиал ИГ* — группировка «Вилаят Хорасан»*. Такую же версию выдвигали Германия и Франция.

В Следственном комитете России сообщали о получении «значимых данных», которые указывают на связь террористов с украинскими спецслужбами, — в частности, о том, что фигуранты дела получали переводы в криптовалюте с Украины. Экс-глава Минобороны России Сергей Шойгу также сказал, что следы теракта ведут на Украину, и все причастные и виновные понесут наказание. В Киеве последовательно отрицают причастность к нападению на «Крокус».

По делу о теракте в «Крокусе» арестованы 12 человек: четверых следствие считает непосредственными исполнителями преступления, остальные обвиняются в пособничестве террористам или их соучастникам.

17 мая Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей всех фигурантов дела о теракте еще на три месяца — до 22 августа. Остальным восьми фигурантам срок ареста продлили 16 мая.

* Организация признана в России террористической и запрещена