Главный организатор теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» находится за границей, заявил «Интерфаксу» директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, следствию необходимо делать «всё для того, чтоб каким-то образом до него дотянуться».

«Я сейчас ничего конкретно вам говорить не буду. Есть тайна следствия и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату», — заявил Бортников.

На вопрос о том, удалось ли установить заказчиков теракта, он ответил: «Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей».

Теракт в концертом зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу перед выступлением группы «Пикник», после чего подожгли концертный зал — начался пожар. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. СМИ и власти западных стран утверждают, что речь идет об афганском филиале ИГ* ― группировке «Вилаят Хорасан»*. В частности, об этом писала газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США. Аналогичную версию высказали Германия и Франция.

В Следственном комитете (СК) России, в свою очередь, указывали на причастность к теракту украинских спецслужб. Как утверждает СК, в распоряжении следствия есть «подтвержденные данные» о том, что исполнители теракта в «Крокусе» получали «значительные денежные суммы» и криптовалюту из Украины. Глава Минобороны России Сергей Шойгу также заявил, что следы теракта ведут на Украину. В Киеве причастность к нападению на «Крокус» отрицают.

По делу о теракте в «Крокусе» арестованы 12 человек: четверых следствие считает непосредственными исполнителями преступления, остальные обвиняются в пособничестве террористам или их соучастникам.

* запрещенная в России террористическая организация