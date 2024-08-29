Басманный суд Москвы продлил срок ареста пяти фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле», имена которых не назывались раньше. Это следует из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Речь о Шахромджоне Гадоеве, Зубайдулло Исмаилове, Мустакиме и Умеджоне Солиевых, Хусейне Хамидове. Басманный районный суд продлил им срок содержания под стражей на три месяца, говорится в сообщении.

Арестованным вменяется участие в террористической организации, подготовка и совершение теракта, незаконное приобретение и изготовление оружия.

В начале апреля «Коммерсант» сообщал об аресте в Махачкале граждан Таджикистана Шахромджона Гадоева и Мустакимы Солиева, задержанных в конце марта во время контртеррористической операции в Дагестане. Согласно материалам махачкалинского суда, Гадоев и Солиев, находясь в России, вступили в подразделение международной террористической организации.

Всего во время КТО в Дагестаны были задержаны четыре человека. По версии ФСБ, они снабжали деньгами и оружием террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». Один из задержанных сказал на допросе, что возил им оружие из Махачкалы в Мытищи. Имя этого человека не называлось.

В мае директор ФСБ Александр Бортников говорил, что по делу о теракте в «Крокусе» задержаны более 20 человек, включая исполнителей и пособников. К началу июня было арестовано 18 фигурантов дела, еще двое находились под подпиской о невыезде.

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