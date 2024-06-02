Уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, расследуемое вместе с делом о теракте в «Крокусе», связано с организацией охраны концертного зала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы от 17 мая 2024 года.

Накануне «Коммерсантъ» утверждал, что это уголовное дело возбуждено из-за закрытых пожарных выходов из зрительного зала, приведших к гибели людей. Фигурантами являются двое сотрудников, которых отпустили под подписку о невыезде после предъявления обвинений.

Ч. 3 ст. 238 УК — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, — предусматривает наказание в виде:

принудительных работ на срок до пяти лет,

лишения свободы на срок до десяти лет.

О том, что вместе с уголовным делом о теракте СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, «в отношении неустановленных лиц», говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда, который рассматривал жалобу обвиняемого в теракте гражданина Таджикистана Назримады Лутфуллои. Эти дела были соединены в одно производство.

По данным «Ъ», следствие «не до конца уверено» в виновности двух сотрудников «Крокуса», а сами обвиняемые не признают вину и утверждают, что пожарные выходы были открыты. По их версии, люди не смогли воспользоваться этими выходами, поскольку на их пути встали террористы.

Как отмечает издание, сотрудники концертного зала, включая билетеров и гардеробщиков, проходили регулярный инструктаж на случай возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе пожара. «Крокус Сити Холл» располагал собственной пожарной машиной с пожарным расчетом, который не смог оперативно приступить к тушению огня, когда террористы подожгли зал. По словам пожарных, вначале им мешали выбегавшие из здания зрители, а затем — прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов.

По делу назначена пожарно-техническая экспертиза. ТАСС ранее передавал, что ответственный за пожарную безопасность «Крокуса» стал фигурантом уголовного дела о халатности.

В начале апреля адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 64 потерпевших по делу о теракте, просил СКР возбудить и дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении владельцев концертного зала. Он утверждал, что стены зрительного зала были отделаны материалами, использовать которые в публичных местах запрещено нормами МЧС. Сейчас Трунов пытается через суд получить от подмосковного управления МЧС материалы проверок пожарной безопасности концертного зала «Крокус Сити Холл» и данные о выявленных нарушениях. Предварительное слушание по этому иску назначено на 5 июня.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание и устроили стрельбу, а затем подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали. Арестованы 12 фигурантов дела о теракте.

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. Источники американских СМИ в спецслужбах США отмечали, что речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ* — группировке «Вилаят Хорасан»*. Аналогичную версию выдвинули Германия и Франция.

В Следственном комитете России сообщали о получении «значимых данных», указывающих на связь террористов с украинскими спецслужбами, — в частности, о том, что фигуранты дела получали переводы в криптовалюте с Украины и должны были скрыться на украинской территории после нападения на «Крокус». В Киеве последовательно отрицают причастность к нападению на «Крокус».

* организация признана в России террористической и запрещена