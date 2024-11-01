В уголовном деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились четыре новых фигуранта, все они жители Ингушетии, сообщил «Коммерсантъ». Двое из них арестованы, еще двое объявлены в розыск. По версии следствия, обвиняемые передали исполнителям теракта автоматы Калашникова.

«Ъ» выяснил, что трое фигурантов — 32-летний Хусейн Медов, 23-летний Джабраил Аушев и 31-летний Хаваж-Багаудин Алиев — являются уроженцам ингушского села Сурхахи, еще один фигурант — 27-летний Батыр Кулаев — родом из Экажево.

Как пишет газета, дело участников «ингушского звена» объединили с делом о теракте (ч. 3 ст. 205 УК) в «Крокусе», однако пока новых фигурантов обвиняют по ч. 5 ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенный группой по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств и взрывчатки, совершенные группой) УК. Медова и Аушева задержали в Ингушетии и доставили в Москву, где Басманный районный суд отправил их под арест до 22 декабря. Двое других обвиняемых объявлены в розыск.

По данным следствия, за несколько недель до нападения на подмосковный концертный зал будущие исполнители преступления — выходцы из Таджикистана — через пособников связались с «единомышленниками» в Ингушетии. После этого Хусейн Медов по своим каналам достал четыре охолощенных автомата Калашникова, а затем переделал их в боевые у себя дома. По данным следствия, он «системно» участвовал в незаконном обороте оружия.

Батыр Кулаев передал Медову магазины для автоматов Калашникова и патроны, которые были израсходованы террористами в «Крокусе», пишет «Коммерсантъ». В свою очередь Джабраил Аушев и Хаваж-Багаудин Алиев доставили оружие и боеприпасы в тайники возле сел Экажево и Сурхахи, отправив их координаты заказчикам, полагает следствие. Позже в эти села приехали посредники, которые доставили содержимое тайников в Московский регион. Помимо четырех автоматов речь идет о 68 магазинах и более 2 тыс. патронов, уточняет газета.

«Большая часть рожков перед отправкой была заряжена, а это, по версии следствия, подтверждает, что предполагаемые участники ингушского звена террористического сообщества знали, что их сообщники готовятся к настоящей бойне, что и произошло в итоге в Москве», — отмечает «Ъ».

Издание напоминает, что, согласно показаниям фигурантов дела о теракте, за оружие и боеприпасы им перечислили более 1 млн рублей.

«Коммерсантъ» указывает, что в 2022 году Аушев привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК), по этому делу он «отсидел всего несколько месяцев». Его сообщнику Алиеву назначили административное наказание по статье о нарушении правил хранения оружия (ч. 4 ст. 20.8 КоАП).

Во время заседания по избранию меры пресечения для фигурантов из Ингушетии выяснилось, что Аушев и Медов были безработными, они имели только среднее образование. Также стало известно, что Медов страдает астмой и является инвалидом 2-й группы.

Представители обвиняемых сообщили изданию, что они отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

«Мол, работали только с посредниками, поэтому и представить себе не могли, у кого в итоге окажутся стволы и как они будут использованы», — пишет «Ъ».

Среди прочего следствие утверждает, что все четыре фигуранта могут быть связаны с боевым крылом религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева*, а также украинскими спецслужбами. О связи исполнителей теракта с Киевом ранее неоднократно заявляли в СК и ФСБ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди устроили стрельбу в здании и подожгли его. В результате нападения погибли 145 человек, пострадали более 550.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»*. Западные СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что речь идет о действующей в Афганистане группировке «Вилаят Хорасан»*. Директор ФСБ заявил, что непосредственное отношение к теракту имеет Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В Киеве отрицают причастность к нападению на «Крокус».

В мае директор ФСБ Александр Бортников говорил, что по делу о теракте в «Крокусе» задержаны более 20 человек, включая исполнителей и пособников. К началу июня было арестовано 18 фигурантов дела, еще двое находились под подпиской о невыезде. В августе суд в Москве объявил имена еще пятерых обвиняемых.

Следствие считает непосредственными исполнителями теракта Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. В августе им ужесточили обвинения, добавив статью об участии в террористической организации.

* организация признана в России террористической и запрещена