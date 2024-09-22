После теракта в «Крокус Сити Холле», в совершении которого обвиняются граждане Таджикистана, российские власти заговорили об ужесточении миграционного законодательства. К сентябрю Госдума приняла шесть законов в этой сфере, на рассмотрении находится еще 34 инициативы, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Какие ограничения и запреты для иностранцев обсуждаются — в материале RTVI.
Какие изменения уже приняты
Режим высылки
Для иностранцев, у которых нет права легально находиться в России, с 5 февраля 2025 года вводится специальный режим высылки. Он будет действовать наряду с режимами депортации и административного выдворения.
Режим высылки будет распространяться на мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц. Они должны будут информировать сотрудников полиции о своем местоположении и являться по вызову в МВД. Доступ к реестру будет открытым, вести его будет МВД. Пока такой перечень не создан.
Находящиеся в режиме высылки мигранты не смогут совершать определенные действия:
- управлять автомобилем,
- пользоваться банковскими услугами,
- жениться и разводиться,
- регистрировать собственность,
- оформлять детей в детсады и школы,
- свободно перемещаться по России,
- менять место жительства без разрешения контролирующего органа,
- регистрировать юрлицо и ИП.
Сотрудники МВД в рамках режима высылки получили широкие полномочия. Они могут выдворять иностранцев за административные правонарушения без решения суда, запрашивать документы, составляющие коммерческую, банковскую и налоговую тайну, получать доступ в жилые и другие помещения, где находится иностранец, вести за мигрантом наблюдение, использовать данные геолокации.
Основания для внесения иностранного гражданина в реестр контролируемых лиц:
- совершение преступления;
- нелегальное пересечение российской границы;
- истек срок пребывания в России;
- аннулированы документы, позволяющие иностранцу находиться в России;
- отказ в получении или лишение статуса беженца,
- принято решение о выдворении из России;
- запрещен/ограничен въезд в Россию;
- пребывание в России признано нежелательным.
Постановка на воинский учет
Одновременно с получением российского гражданства иностранец обязан встать на воинский учет. Отказ грозит лишением гражданства. До принятия этого закона новые граждане России должны были вставать на воинский учет в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства.
Ограничения на сим-карты
Иностранцы могут оформить на себя более 10 абонентских номеров, включая корпоративные. Для заключения договора нужно лично явиться в офис оператора связи, предъявить паспорт и пройти идентификацию с помощью биометрии.
В договор о предоставлении услуг связи должен быть вписан IMEI-код устройства, на которое планируется установить сим-карту. Если переставить сим-карту в другой гаджет, связь могут отключить. Операторы должны до 1 июля 2025 года провести проверку абонентов-иностранцев и отключить от услуг тех, кто ее не прошел.
Сроки пребывания в России
Иностранцы могут временно находиться на территории России не более 90 суток в течение года (раньше ― в течение полугода).
Какие ограничения хотят ввести
- Выдворять иностранцев из России за нарушения еще по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в дополнение к нынешним 22. В их числе ― неповиновение распоряжению полицейского, мелкое хулиганство, пропаганда или публичная демонстрация нацистской либо экстремистской символики, призывы к терроризму, стрельба в общественном месте.
- Полностью запретить посредникам принимать экзамены у мигрантов.
- Выслать из России всех иностранцев с судимостью.
- Запретить иностранцам привозить в Россию семьи и усложнить возможность получения гражданства с помощью фиктивного брака. Предлагается, в частности, увеличить с одного до двух лет время нахождения в браке для получения гражданства.
- Отнести организацию нелегальной миграции к особо тяжким преступлениям и конфисковывать имущество, полученное за незаконный ввоз и легализацию мигрантов.
- Расширить перечень преступлений, совершение которых грозит лишением российского гражданства. Речь идет о любых насильственных действиях сексуального характера и посягательстве на жизнь представителя власти.
- Запретить выдачу разрешений на травматическое оружие тем, кто менее пяти лет имеет российское гражданство. Разрешения на охотничье и огнестрельное гладкоствольное оружие предлагается выдавать только через 10 лет после получения российского паспорта.
- Проверять детей мигрантов на знание русского языка перед приемом в школу.