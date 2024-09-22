После теракта в «Крокус Сити Холле», в совершении которого обвиняются граждане Таджикистана, российские власти заговорили об ужесточении миграционного законодательства. К сентябрю Госдума приняла шесть законов в этой сфере, на рассмотрении находится еще 34 инициативы, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Какие ограничения и запреты для иностранцев обсуждаются — в материале RTVI.

Какие изменения уже приняты

Режим высылки

Для иностранцев, у которых нет права легально находиться в России, с 5 февраля 2025 года вводится специальный режим высылки. Он будет действовать наряду с режимами депортации и административного выдворения.

Режим высылки будет распространяться на мигрантов, попавших в реестр контролируемых лиц. Они должны будут информировать сотрудников полиции о своем местоположении и являться по вызову в МВД. Доступ к реестру будет открытым, вести его будет МВД. Пока такой перечень не создан.

Находящиеся в режиме высылки мигранты не смогут совершать определенные действия:

управлять автомобилем,

пользоваться банковскими услугами,

жениться и разводиться,

регистрировать собственность,

оформлять детей в детсады и школы,

свободно перемещаться по России,

менять место жительства без разрешения контролирующего органа,

регистрировать юрлицо и ИП.

Сотрудники МВД в рамках режима высылки получили широкие полномочия. Они могут выдворять иностранцев за административные правонарушения без решения суда, запрашивать документы, составляющие коммерческую, банковскую и налоговую тайну, получать доступ в жилые и другие помещения, где находится иностранец, вести за мигрантом наблюдение, использовать данные геолокации.

Основания для внесения иностранного гражданина в реестр контролируемых лиц: совершение преступления;

нелегальное пересечение российской границы;

истек срок пребывания в России;

аннулированы документы, позволяющие иностранцу находиться в России;

отказ в получении или лишение статуса беженца,

принято решение о выдворении из России;

запрещен/ограничен въезд в Россию;

пребывание в России признано нежелательным.

Постановка на воинский учет

Одновременно с получением российского гражданства иностранец обязан встать на воинский учет. Отказ грозит лишением гражданства. До принятия этого закона новые граждане России должны были вставать на воинский учет в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства.

Ограничения на сим-карты

Иностранцы могут оформить на себя более 10 абонентских номеров, включая корпоративные. Для заключения договора нужно лично явиться в офис оператора связи, предъявить паспорт и пройти идентификацию с помощью биометрии.

В договор о предоставлении услуг связи должен быть вписан IMEI-код устройства, на которое планируется установить сим-карту. Если переставить сим-карту в другой гаджет, связь могут отключить. Операторы должны до 1 июля 2025 года провести проверку абонентов-иностранцев и отключить от услуг тех, кто ее не прошел.

Сроки пребывания в России

Иностранцы могут временно находиться на территории России не более 90 суток в течение года (раньше ― в течение полугода).

Какие ограничения хотят ввести