Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки, которые расширяют полномочия МВД и вводят в России «режим высылки» для мигрантов-нарушителей. Согласно этому режиму, выдворению из страны могут быть подвергнуты иностранные граждане, которые нарушили режим пребывания в России или совершили иные правонарушения, узнал корреспондент RTVI.

«Будет создан соответствующий «реестр контролируемых лиц», который будет вести главный уполномоченный федеральный орган — министерство внутренних дел, в соответствии с правилами и порядками, которые уже разрабатываются в правительстве России», — рассказал на пленарном заседании соавтор поправок, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Иностранные граждане, которые попадут в реестр контролируемых лиц, будут ограничены в определенных правах.

В частности, из поправок следует, что мигранты, нарушившие российский закон:

— не смогут устроиться на работу;

— лишатся права регистрации по месту жительства;

— выезда за пределы региона или муниципалитета без контроля со стороны МВД.

Кроме того, мигранты-нарушители не смогут:

— заключить брак;

— регистрировать на себя транспортные средства и управлять ими;

— совершать сделки, в том числе с недвижимостью;

— свободно распоряжаться банковскими счетами и открывать новые счета.

Их ограничат и в денежных тратах — до 30 тыс. рублей в месяц.

«Соглашение о лояльности»

Изменения также вводят так называемый кодекс поведения для иностранных граждан, своеобразное «соглашение о лояльности»:

— уважение к культуре и традициям;

— абсолютный принцип недопустимости вмешательства во внутренние дела России;

— запрет на попытки влиять на государственную политику и решения, которые принимаются госорганами и органами местного самоуправления;

— от иностранцев требуется соблюдение норм законодательства, морали, нравственности;

и многое другое.

«За нарушение этих принципов, которые теперь четко прописаны в законе о правовом положении иностранных граждан, они могут быть помещены в реестр контролируемых лиц и попасть под режим высылки», — пояснил Вяткин.

Одновременно более широкие полномочия предоставляются министерству внутренних дел и его подразделениям. Речь, в частности, идет о розыске и контроле за иностранными гражданами.

Как уточнил депутат, расширяются полномочия министерства внутренних дел по помещению иностранных граждан, находящихся в «режиме высылки», в специальные учреждения перед депортацией или административным выдворением.

По словам Вяткина, парламентарии «максимально сближают две процедуры — процедуру депортации, которой занимаются МВД, а также процедуру административного выдворения, которая назначается сейчас по решению суда».

«Мы предлагаем, чтобы должностные лица МВД, руководители соответствующих структурных подразделений могли выносить административное решение о принудительном выдворении иностранного гражданина, который нарушил закон, нарушил требования, которые к нему предъявляются», — сказал Вяткин.

Другие инициативы

По словам Вяткина, правительство также работает над законопроектами в сфере миграции.

«Мы не исправляем все пробелы и не решаем все проблемы», — отметил депутат.

Он сообщил, что сейчас МВД готовит проект закона, который касается пребывания в России трудовых мигрантов. Речь идет об «окрашивании трудовых патентов», пояснил парламентарий.

«Мы говорим о том, что информация о том, что человек не работает, куда приехал, либо его уволили, он уволился, должна поступать в соответствующие информационные ресурсы, а дальше с последующим включением механизма, который мы сегодня рассматриваем», — сказал Вяткин, отвечая на вопросы депутатов.

В ходе обсуждения парламентарии обращали внимание на то, что поправки направлены на устранение негативных последствий, но не решают проблемы массового въезда мигрантов.

В частности, звучали предложения ввести визовый режим с некоторыми странами.

«Мы сначала запускаем сюда миллионы, а потом МВД бегает за ними, вводит режим контролируемого пребывания. Я считаю, что необходимо решать вопрос о введении визового режима, по крайней мере, с теми странами, которые не входят в ЕАЭС», — выразил мнение депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ).

Однако в комитете Госдумы по делам СНГ выступили против такого предложения.

«Если идет речь о странах Средней Азии, то с несколькими из них мы состоим в ЕАЭС, и ввести визовый режим — это значит прикончить Евразийский экономический союз, это надо понимать. Таджикистан, Узбекистан являются наблюдателями в ЕАЭС, но у нас с ними есть двусторонние соглашения», — возразил в ответ на такую инициативу соавтор поправок, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Еще одно предложение — ввести въездной сбор, на этом настаивали парламентарии от СРЗП.

«Мое личное мнение — давайте мы сделаем такой порог, чтобы вообще никто не въехал в Россию, с геномной регистрацией, давайте посмотрим, что из этого получится, в том числе с российской экономикой», — отреагировал Затулин.

Госдума планирует принять пакет законопроектов уже в весеннюю сессию, то есть до августа. Законы вступят в силу через 90 дней после подписи президента.