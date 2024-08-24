На следующей неделе депутаты из думской фракции «Новые люди» внесут на рассмотрение коллег-парламентариев законопроект, предусматривающий высылку из России всех имеющих судимость мигрантов. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева.

Комментируя произошедший 23 августа захват заложников в волгоградской исправительной колонии, депутат заявила, что для борьбы с проявлениями исламского радикализма необходимо навести порядок в миграционной политике.

Авксентьева напомнила, что действующее миграционное законодательство запрещает въезд в Россию только иностранцам с неснятой/непогашенной судимостью за уголовное преступление. Однако по истечению срока привлечения к ответственности они вновь получают возможность въезжать на российскую территорию.

Поэтому, рассуждает депутат, надо внести поправки, позволяющие выдворять из страны всех мигрантов с судимостями, даже снятыми или погашенными, лишая их при этом права на въезд, разрешения на временное проживание и вида на жительство (ВНЖ).

Также, по словам Авксентьевой, следует пересмотреть те положения Жилищного кодекса (ЖК) России, которые позволяют создавать так называемые молельные дома в любом месте, вплоть до обычной квартиры, без дополнительного согласования. Депутат пообещала направить запрос по этому поводу, чтобы инициировать обсуждение проблемы.

Ранее депутаты из фракции «Новые люди» призвали депортировать из России отбывших наказание за уголовные преступления мигрантов в обязательном порядке. В июле 2024 года Госдума приняла закон о «режиме высылки» иностранных граждан: он применяется в отношении тех, кто нелегально находится на российской территории, — им будет запрещено регистрировать браки, открывать банковские счета и покупать недвижимость.