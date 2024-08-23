Заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости во ФСИН. По данным телеграм-канала Baza, как минимум один сотрудник ФСИН убит, еще несколько ранены.

РИА Новости отмечает, что захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

SHOT пишет, что в ИК произошел бунт. «Несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, минимум одного уже убили», — отмечает телеграм-канал.

Источник в оперативных службах подтвердил ТАСС, что во время захвата был убит один сотрудник ФСИН.

Позже Baza уточнил, что погибли три человека. «Как минимум двум людям удалось убежать от захватчиков. Среди них один сотрудник ИК, один заключенный. Их госпитализировали с резанными и проникающими ранами», — пишет телеграм-канал.

Мужская исправительная колония строго режима № 19 находится в городе Суровикино в Волгоградской области. По данным из открытых источников, ИК рассчитана на 1241 место. Начальник учреждения — полковник внутренней службы Андрей Девятов.

По данным Baza, начальник ИК-19 находится в реанимации после захвата колонии. Девятов — один из пяти пострадавших, кому удалось сбежать от захватчиков, отмечает телеграм-канал.

ТАСС со ссылкой на ФСИН пишет, что в колонии проводится операция по освобождению заложников.