МВД России предлагает выдворять мигрантов за нарушения по еще 20 административным статьям. Как сообщили в пресс-центре ведомства, министерство подготовило соответствующий проект закона.

По данным пресс-центра МВД, большинство из еще 20 статей КоАП, нарушение которых будет грозить мигрантам выдворением, «направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям» (цитата по ТАСС).

Сейчас выдворение иностранных граждан, виновных в подобных противоправных действиях, тоже возможно, однако для этого дополнительно необходимо решение о неразрешении въезда либо о нежелательности пребывания гражданина в России (или же отдельное решение о депортации).

Законопроект предлагает изменения, направленные на «обеспечение оперативной высылки лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью», отметили в МВД.

Сейчас административное выдворение из России в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП. Речь идет о нарушениях иностранцами законодательства о свободе совести, а также противоправных действиях, посягающих на здоровье и нравственность (включая незаконный оборот наркотиков и пропаганду нетрадиционных ценностей). Помимо того, выдворение возможно в случае отдельных правонарушений в области защиты госграницы и в сфере миграции.