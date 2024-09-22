Ровно шесть месяцев назад, 22 марта 2024 года, группа вооруженных террористов напала на подмосковный «Крокус Сити Холл», где сотни зрителей ждали начала концерта группы «Пикник». Погибли 145 человек, пострадали более 550, здание сгорело. По числу жертв и масштабам ущерба теракт оказался одним из крупнейших за последние десятилетия. Что нового известно о нем полгода спустя — в материале RTVI.

Сегодня, 22 сентября, в Московской области проходят траурные мероприятия в память о погибших. В Никольском соборе Красногорска провели литургию. На парковке у концертного зала возродился стихийный мемориал, куда люди несут цветы и свечи.

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов 22 сентября заявил, что из больниц выписаны все пострадавшие при теракте. Буквально на днях Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского сообщал, что готовит к выписке последнего из пациентов, получившего травмы в «Крокусе».

Завтра, 23 сентября, начнутся выплаты пострадавшим, сообщили в Crocus Group. Сбором и распределением средств занимался Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева. Его комиссия обработала 341 заявку и распределила пострадавших по 12 категориям. «На данный момент все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов», — говорится в сообщении.

Как продвигается следствие

Расследование теракта ведется в двух направлениях — в отношении самих нападавших и их сообщников, а также на предмет соблюдения норм пожарной безопасности и других правил эксплуатации концертных залов.

Одно из уголовных дел возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц. Накануне, 21 сентября, РИА Новости со ссылкой на материалы следствия сообщило, что в этом деле фигурируют руководители и сотрудники Crocus Group, ЧОП «Крокус профи», обслуживавшие концертный зал подрядные организации и собственники здания. Кроме того, двух ответственных за пожарную охрану здания подозревали в халатности.

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Ранее инспекторы МЧС установили, что системы пожаротушения, которыми был оборудован «Крокус Сити Холл», не предназначались для ликвидации возгораний, возникших в результате поджогов. Кроме того, на экспертизу были отправлены материалы облицовки концертного зала, по поводу которых возникли сомнения в допустимости их использования в местах массового скопления людей.

Потерпевшие по делу о теракте подали судебный иск с требованием привлечь к ответственности владельцев «Крокус Сити Холла». В общей сложности потерпевшими признаны более 1,7 тысячи человек, около 800 проходят по делу в качестве свидетелей.

На месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» не будут снова строить концертный зал, заверил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, для этой территории подготовлена концепция благоустройства, предполагающая создание сквера с памятником. В Госдуме допускали, что там может быть построен православный храм.

Главные подозреваемые

Второе направление расследования — это уголовное преследование террористов. В его рамках арестованы 11 человек. На днях Басманный районный суд Москвы в очередной раз продлил срок их содержания под стражей — теперь до 22 ноября.

Несколько фигурантов обвиняются в пособничестве непосредственным исполнителям теракта — обеспечении их жильем, мобильной связью, деньгами и так далее.

Четырем предполагаемым непосредственным участникам нападения на «Крокус» месяц назад ужесточили обвинения, добавив статью об участии в террористической организации. Речь идет о Мухаммадсобире Файзове, Далерджоне Мирзоеве, Саидакрами Рачабализоде и Шамсидине Фаридуни. Подробно о каждом из них мы рассказывали здесь.

До атаки на «Крокус»: самые громкие теракты в России

Обвиняемые являются выходцами из Таджикистана. Некоторые из них на допросах и в суде сначала не разговаривали по-русски, поэтому им предоставляли переводчика. С этим связан примечательный эпизод с судебного слушания: обращаясь к Саидакрами Рачабализоде, который при задержании лишился одного уха, судья повышал голос до крика, а переводчика при этом игнорировал — и в конце даже спросил его, «почему подсудимый не слушает».

Однако через некоторое время выяснилось, что фигуранты не только понимают русскую речь, но и сами разговаривают по-русски. В качестве подтверждения этому ФСБ опубликовала видео допроса Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова, которые общались с сотрудниками спецслужбы без переводчика и отвечали на их вопросы на русском языке.

«Божий суд и вечные муки ада». Каково сейчас обвиняемым в теракте и что их ждет

Все четверо обвиняемых, как сообщала член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, сейчас содержатся в московском СИЗО «Лефортово» — в двухместных камерах, но не друг с другом. У каждого из четверых отдельный защитник из Московской коллегии адвокатов.

По словам Меркачевой, СИЗО №2 — это «самое строгое и страшное учреждение в стране»: камеры там представляют собой маленькие узкие помещения, внутри которых арестанты ощущают себя запертыми в «бетонном мешке», из-за чего у многих поначалу случаются приступы клаустрофобии. В Москве фигурантов дел о терроризме помещают под стражу только в два СИЗО — «Лефортово» и «Бутырка», уточнила правозащитница.

Телеграм-канал Mash утверждал, что фигурантов дела о теракте в «Крокусе» держат отдельно от других арестованных из опасений возможного самосуда над ними. «Московский комсомолец» писал, что Далерджон Мирзоев якобы устроил перепалку с представителем администрации СИЗО из-за «религиозного вопроса», но во ФСИН опровергли эту информацию.

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников назвал «Лефортово» самым охраняемым следственным изолятором страны. По его словам, в СИЗО действует строгая система подбора сокамерников: с обвиняемым в терроризме может сидеть только фигурант аналогичного дела, но ни в коем случае не того же самого. Такой же подход применяется в отношении предполагаемых педофилов.

Площадь двухместной камеры составляет около 7 кв. метров, уточнил Мельников. На этом пространстве размещены две кровати с тумбочками, холодильник, маленький телевизор и туалет с низкой перегородкой. Раз в сутки сокамерников выводят на прогулку, но с другими арестантами они не пересекаются и никого больше не видят. Во всех камерах ведется видеонаблюдение, а охрана регулярно заглядывает внутрь через дверные глазки.

Если суд признает фигурантов дела о теракте в «Крокусе» виновными, то они получат пожизненные сроки и потом будут содержаться в еще более суровых условиях — сидеть в «гробу» площадью 4-6 кв. метров, передвигаться согнувшись с руками за спиной, ни с кем не контактировать, рассказал Мельников.

«Это страшно, я видел людей на пожизненном, большинство просят о скорой смерти. После колонии их ждет захоронение в безымянной могиле, Божий суд и вечные муки ада», — подытожил правозащитник.