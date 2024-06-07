Для территории, где расположен подвергшийся террористической атаке концертный зал «Крокус Сити Холл», подготовлена концепция благоустройства, сообщил РБК губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы региона, на этом месте в Красногорске может появиться сквер с памятником.

«Наше мнение полностью совпадает с общественным», — заявил Воробьев.

При этом он отметил, что окончательное решение по застройке будет принимать владелец объекта — Сrocus Group Араз Агаларов. Он не стал называть точные сроки реализации проекта.

«Но мы не хотим откладывать это в долгий ящик, идет обсуждение», — пояснил Воробьев.

Представители Crocus Group, в свою очередь, сообщили РБК о необходимости дождаться итогов экспертиз здания. Говорить о каких-либо вариантах пока преждевременно, добавили в компании.



28 марта сын владельца комплекса и президент Agalarov Development Эмин Агаларов говорил, что окончательное решение по восстановлению концертного зала пока не принято. По его словам, решение будет зависеть от мнения президента России, главы Московской области и общественности.

«Крокус Сити Холл» был открыт в октябре 2009 года на территории делового центра «Крокус-Сити» в Красногорске. Общая площадь зала составляла 38 тыс. кв м, а вместимость — 7 200 человек (9 500 с учетом танцевального партера).

Вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник» вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл», устроили стрельбу, а после подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали. Арестованы 12 фигурантов дела о теракте.

После теракта владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов сказал, что противопожарные системы находились в исправном состоянии и «поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти».

Сын бизнесмена, Эмин Агаларов предположил, что если бы случился «обычный пожар без поджога какими-то горючими жидкостями, то спаслись бы все»