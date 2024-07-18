Автоматические системы противопожарной защиты в «Крокус Сити Холле» не были предназначены для тушения поджогов, совершенных с использованием легковоспламеняющихся горючих жидкостей. Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов в ходе пресс-конференции 18 июля.

«Когда был совершен поджог, да еще с использованием легковоспламеняющейся горячей жидкости, по нашим требованиям для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости», — сказал Воронов.

Он отметил, что требования противопожарной безопасности разрабатывались без учета возможных терактов и умышленных поджогов. Представитель МЧС обратил внимание, что на видео, на которых запечатлен пожар в «Крокусе» во время теракта, «явно слышны» звуки работающих систем дымоудаления.

Воронов добавил, что МЧС и правоохранительные органы еще не смогли точно установить, какое вещество применили террористы для поджога.

«Либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова», — сказал он.

В начале апреля певец и сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин во время интервью говорил, что сложность тушения пожара заключалась в применении террористами горючих жидкостей. По его словам, установленные в «Крокусе» пожарные системы «не заточены на поджоги с горючими смесями». «Это невозможно потушить», — говорил Эмин Агаларов. По его мнению, если бы речь шла о рядовом пожаре без применения легковоспламеняющихся смесей, то «спаслись бы все».

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 64 потерпевших по делу о теракте, просил СК возбудить дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении владельцев концертного зала. Он утверждал, что стены зрительного зала были отделаны материалами, использовать которые в публичных местах запрещено нормами МЧС.

В начале июня стало известно о возбуждении уголовного дела против сотрудников «Крокуса» по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело связано с организацией охраны концертного зала.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание и устроили стрельбу, а затем подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. Российские правоохранительные органы и официальные лица сообщали о получении данных, указывающих на связь террористов с украинскими спецслужбами.

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестовали 12 человек.

* организация признана в России террористической и запрещена